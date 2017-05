Gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis.

Ex hotel Palace quedó rehabilitado y listo para ser visitado por turistas del país y del exterior.

Es parte de nuestro patrimonio arquitectónico de la Nación de la época del caucho y data de 1912.

Ayer en horas de la mañana, luego del izamiento del Pabellón Nacional y del desfile dominical, las autoridades presentes al término del mismo se dirigieron al frontis del ex hotel Palace, declarado Patrimonio Arquitectónico de la Nación, donde compartieron con el público presente la apreciación de la fachada remodelada de este atractivo turístico de la ciudad de Iquitos.

“Este es un ejemplo que nos da nuestro Ejército Peruano, recuperando una joya de la ciudad, que es parte de nuestra historia regional. El Hotel Palace es parte de esta historia rica que tenemos de la época clamorosa del caucho que quisiera que volvamos a recuperar como hace cien años, si es posible, acá está el primer ejemplo, todo depende de nosotros como autoridades recuperar el centro”, dijo un emocionado gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis.

Como se conoce este edificio de la época del caucho es propiedad de la Quinta Región Militar, que se ha sumado para colaborar con el embellecimiento de la Zona Monumental de la ciudad. “Yo estoy imaginándome en los próximos años que esto sea todo un jirón donde cientos de turistas caminen, compartan y miren esta maravilla que es Iquitos con sus ríos, con su selva y con su gente. Estoy muy contento que nuestro glorioso Ejército peruano pone una contribución grandiosa a lo que es recuperar la parte histórica y cultural de nuestra ciudad”, precisó el gobernador.

Respecto a que son más de 60 casonas de la época que podrían recuperar su belleza arquitectónica, la autoridad regional comentó: “Este es un primer paso, yo creo que las demás instituciones que administran estos locales monumentales que tienen historia, hay que acompañarles y les hago un llamado, que el Gobierno Regional está en condiciones de apoyarles para recuperar estas joyas arquitectónicas que tiene nuestra ciudad de Iquitos”.

TAMBIÉN REMODELARON SALA DE VISITA

De su parte, el jefe de la Quinta Región Militar, general de División EP Jorge Celiz Kuong, manifestó sobre el acto: “Es una entrega que hace el Ejército del Perú al pueblo de Loreto, de la joya más preciada que tiene en cuanto a la parte arquitectónica en esta ciudad”, e informó que la sala de visitas también la remodelaron.

Explicó, que la refacción de la fachada se hizo posible con recursos ordinarios institucionales, “que están justamente orientados a mantenimiento e infraestructura”. Sobre el costo de la misma señaló: “exactamente no tengo el monto, pero, realmente más allá del costo económico, está el costo intrínseco que tiene la obra”.

ALGO DE HISTORIA DEL EX HOTEL PALACE

El ex hotel Palace es una edificación histórica reconocida como “Patrimonio Arquitectónico de la Nación”, data de 1912 cuando se terminó de construir en pleno apogeo del caucho. En parte de la historia de Loreto se recuerda que el ex Hotel Palace fue un importante hotel de lujo del siglo pasado, el primero en su categoría en la zona, y albergaba a políticos, caucheros y comerciantes europeos que llegaban a la ciudad de Iquitos. (Diana LM.)