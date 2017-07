Por: Genaro Rivera Tomasto

La región Loreto ha tenido varias etapas de bonanza económica en base a la explotación de sus recursos naturales. En 1880 aproximadamente se inicia la fiebre del caucho, convirtiendo a Iquitos en una ciudad próspera y cosmopolita con un movimiento económico inesperado, originándose cambios sociales y culturales.Esta bonanza termina en 1912, los ingleses habían extraído ilegalmente las semillas del caucho para ser cultivado en el Asia, y ya no era negocio llevarlo desde la Amazonía. Esto significó, el quiebre de la economía regional. Aparecen nuevas oportunidades, como el acopio del palo rosa, de la tagua y otros látex como ojé, y leche caspi, con gran demanda en el mercado internacional. Se continúa con la depredación indiscriminada de especies maderables especialmente el cedro y la caoba. Con relación a la fauna silvestre, la caza indiscriminada estuvo orientada en conseguir cueros de lagarto, sajinos, huanganas, venados, lobo de río, otorongo, nutria, etc. para la exportación. Por último, el petróleo marca un nuevo ciclo de explotación de nuestros recursos, en 1971 se inicia la extracción del crudo del pozo Corrientes X-1 en el río Corrientes, comenzando una nueva etapa de prosperidad para la ciudad de Iquitos principalmente. A pesar de los ingresos por concepto de canon y sobre canon que gozan los gobiernos regionales y locales, no se ha logrado desarrollar megaproyectos que beneficien a la población, más bien, nos han dejado como herencia ríos y bosques contaminados. Después de estas experiencias que no han contribuido en el desarrollo sostenible de la región, es necesario buscar nuevas alternativas. Una alternativa puede ser el “TURISMO”. “El turismo son los desplazamientos en el tiempo libre que generan fenómenos socio-económicos, políticos, culturales y jurídicos; conformados por un conjunto de actividades, bienes y servicios que se planean, desarrollan y operan y se ofrecen a la sociedad con fines de consumo en lugares fuera de su residencia habitual en función de recreación, salud, descanso, familia, negocios, deportes y cultura” (Fabio Cárdenas Tabares-1982) Actualmente es uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía mundial, se ha convertido en una actividad muy importante para el crecimiento económico de muchos países por la serie de beneficios que brinda. Entre los beneficios que brinda el turismo tenemos:• Reactivación la economía. • Generación de nuevos puestos de trabajo: Gracias a las grandes inversiones que se realizan para llevar a cabo proyectos turísticos, muchas personas se ven beneficiadas.• Contribuye en el desarrollo de otras áreas productivas como la ganadería, la agricultura, la avicultura, la industria de la construcción, el comercio, la artesanía, etc. • Captación de divisas (dólares y euros) • ííConservación de los recursos naturales: se realiza con el fin de crecer y brindar nuevas alternativas para el turista. • Conservación de lugares Históricos y turísticos: con el fin de mejorar y de conservar, nuestra historia para el turista y la comunidad.• Conservación y mejoramiento de la infraestructura básica y turística en la ciudad.• Preservación de nuestras costumbres y tradiciones.• Reforzamiento de la identidad cultural.• Preservación del medio ambiente y desarrollo de programas de conservación.• Creación de nuevas infraestructuras, etc.Loreto, no está gozando de estos beneficios porque no existe aún una política agresiva de Desarrollo Turístico Sostenible que permita una gran afluencia de turistas a la región; más bien, el sector se encuentra relegado por la falta de interés de las autoridades correspondientes.Para superar la crisis económica de Loreto, se comenta mucho que se debe exportar nuestros recursos naturales (madera, camu camu, paiche, etc.) pero no es fácil, si no se cuenta con una planta procesadora para darle un mayor valor agregado y contar con la cadena productiva. El producto final viaja hacia el cliente. En Turismo, sucede lo contrario, la materia prima que es el Atractivo (recursos naturales: flora y fauna), es el elemento más importante que sirve para atraer al turista y no necesita ser procesado ni transformado, solo agregar los servicios turísticos y el acceso para convertirse en un Producto Turístico, listo para su promoción en el mercado nacional e internacional. No se exporta, el turista tiene que viajar hacia el producto para consumirlo. Con respecto a los servicios, Iquitos cuenta con diferentes empresas turísticas para atender una gran afluencia de visitantes; existen hoteles con categoría de 1 a 5 estrellas, restaurantes que ofrecen comidas regionales, nacionales e internacionales, agencias de viajes con programas turísticos diversos, cruceros a diferentes partes de la selva, guías en diferentes idiomas, peñas y/o discotecas, transportes, etc. El uso de estos servicios generará un movimiento económico favorable para la ciudad y/o region.Con relación al producto turístico, Iquitos, no tiene competencia con las regiones de Madre de Dios, Ucayali y San Martín, porque no cuentan con los recursos y denominaciones obtenidas a nivel nacional e internacional como son:a) En Loreto nace el río más largo y caudaloso del mundo “El río Amazonas”, conocido a nivel internacional, y que no se está promocionando adecuadamenteb) Iquitos está considerado como uno de los principales destinos turísticos del Perú. c) En el año 2011 la prestigiosa Guía de viajes Lonely Planet, lo eligió como un destino turístico internacional.d) En el mismo año, la Amazoníia salió elegida como una de las siete maravillas naturales del mundo por la Fundación Suiza New 7 Wonders, convirtiendo a la ciudad de Iquitos, en la puerta de ingreso a la selva tropical más extensa del mundo con una variada biodiversidad.A pesar de contar con estas ventajas competitivas, el sector turismo sigue relegado, no se aprovecha el gran potencial que posee Loreto (paisajes naturales de gran belleza escénica, extensos bosques, recursos hidrobiológicos, gastronomía, folclore, etc.), en los que se puede desarrollar fácilmente diversos tipos de turismo: de aventura, vivencial, científico, ecoturismo, observación de flora, observación de fauna, safari fotográfico, etc.