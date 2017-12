• En la carretera Iquitos-Nauta

Una enardecida turba atacó a colectivos de transporte público de las empresas “El Dorado” y “Doña Eva” por el alza del pasaje y el mal servicio que brindan.

Además quemaron llantas y bloquearon el ingreso al asentamiento humano “Los Delfines” ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Iquitos-Nauta.

El hecho ocurrió ayer en horas de la mañana luego que los manifestantes tuvieran conocimiento del presunto maltrato que recibirían también los pasajeros que hacen uso de estos medios de transportes.

“Subieron sus pasajes a dos soles, y eso no es justo, aparte de eso los cobradores maltratan a los ancianos y a los niños a quienes les botan en media carretera si es que no pagan completo sus pasajes. Ni qué decir de sus unidades, están viejas y no brindan la seguridad del caso, por eso es que salimos a protestar”, dijo uno de los manifestantes

Por varios minutos una cantidad de vehículos menores y mayores tuvieron que detenerse en el lugar para evitar los objetos contundentes que eran lanzados por los manifestantes.

Tras esta situación, llegaron hasta el lugar agentes de la policía de carreteras, quienes tras disuadir a la turba lograron que el libre tránsito se normalice y los colectivos que estaban retenidos se fueran del lugar.

Sin embargo, los vecinos de este sector señalaron que si no hay la intervención de las autoridades para regularizar los pasajes y ya no se comentan estos abusos, en el transcurso de la semana radicalizarían su medida de protesta.

(C. Ampuero)