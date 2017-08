Opinó dirigente del distrito de Belén.

Ascencio Gómez Vela, dirigente de la asociación de vivienda habitacional el “Triunfo”/Belén y miembro del comité de vigilancia provincial, se muestra disconforme con la gestión del burgomaestre Richard Vásquez.

El dirigente afirmó que no era posible que hasta la fecha no haya logrado avanzar con la esperada obra del hipermercado.

“Hay un atraso total en esa obra y ellos lo único que saben decir es que no avanzan porque aún el ministerio de la producción no les transfiere la ejecución de la obra y eso es demasiado porque lo mismo están repitiendo desde hace meses”, señaló el dirigente.

¿Y en casi tres años de gestión qué logros resaltaría?

-El alcalde Richard Vásquez no tiene un solo logro que exhibir. Su gestión está pésima, no se ve ningún resultado en cuanto a los ofrecimientos que hizo en la época de campaña. Ni siquiera ha cumplido con lo plasmado en el presupuesto participativo y eso nos preocupa.

Las obras en Belén vienen postergándose porque él más se dedica a viajar y no se ve su presencia por nuestros pueblos. Los mismos trabajadores de seguridad están impagos, así como muchos locadores a quienes no les pagan y viven bien endeudados, en Belén hay un caos en estos momentos.