Al suscitarse el tema de la basura en parte de nuestra ciudad de Iquitos, específicamente en la jurisdicción del distrito de Belén, salió a la palestra el alcalde distrital punchanino Euler Hernández a decir “que no deberían meternos a todos en el mismo saco”.

Puede sonar arrogante para algunos ciudadanos, pero no deja de tener razón la autoridad cuando hace ese pedido, porque a su gestión le debe costar un enorme esfuerzo cumplir económicamente con el pago del servicio del recojo de servicios públicos.

“Cada autoridad tiene sus funciones y es responsable de sus actos. Por nuestra parte, en ningún momento hemos descuidado el servicio de limpieza pública, actuamos de manera responsable”, remarcó el alcalde Hernández.

Es de destacar que una autoridad salga a marcar posición frente a una responsabilidad tan sensible como el recojo de la basura. Bien, esa misma diligencia quisiéramos encontrar en otros temas como cuando de interrogantes se trate sobre el Puente Glenda Freytas. Que se exprese la autoridad porque está de por medio una millonaria inversión. Es una sugerencia.

Es que los ciudadanos en general tenemos que tener bien claro que las autoridades no solo deberían estar para hablarnos de sus logros, que con todo derecho les asiste, pero a nosotros como ciudadanía nos asiste conocer los aciertos y desaciertos de una gestión.

Los aciertos para darle el valor que merecen a lo que hacen y los desaciertos para que nos expliquen qué falló y cómo lo están tratando de superar, siempre y cuando no sea un ilícito penal que eso ya sabemos lo ven las autoridades judiciales.

En el tema de la basura tenemos que reconocer que Punchana está aplicando una fórmula que da resultados, y es la articulación entre entidad municipal, empresa y ciudadanos, porque la responsabilidad es compartida. Cada cual en sus márgenes de acción.