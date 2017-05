Se nota que no escarmientan quienes persisten en delinquir como tratantes de personas y en diferentes modalidades. Un caso se registró este largo fin de semana a la altura del kilómetro 86 de la carretera Iquitos – Nauta, justo cuando se daban las actividades celebratorias por el Día Internacional del Trabajo y también del aniversario de Nauta.

Los llamados a ver el caso fueron los miembros del Departamento de Trata de Personas de la Policía, tras la intervención del personal de la Comisaría de Nauta, que encontraron a cuatro menores entre 13 y 16 años laborando sin las condiciones mínimas de seguridad, ni con la formalidad del caso.

Entonces se conoce que la policía intervino, se levantó el acta respectiva por parte de las autoridades y los menores de edad en situación de presunto abandono moral y material, fueron puestos a disposición de la Comisaría de Nauta para las diligencias de ley.

También de este caso se conoció que el Departamento de Investigación de Trata de Personas, con coordinación con la Fiscalía, comenzó a investigar a los padres de familia de los menores, porque podría tratarse de un caso de explotación laboral.

Que se ubique a los padres y madres de familia, o apoderados de estos menores, eso es fundamental, la policía una vez ubicados, junto a otras instancias sociales del Estado, tendrán que hacer su trabajo para orientar a los progenitores o denunciarlos, según sea el caso. Es importante el soporte legal y psicológico que necesitan las víctimas en este caso de la figura de explotación laboral.

Lo que no se conoce, quizás para efectos de no entorpecer las investigaciones, queremos pensar así, porque no pasa por nuestra mente la posibilidad de que se estaría encubriendo a los autores de este delito. Porque si nos damos cuenta se habla de las víctimas, de los progenitores, pero, pero, se desconoce de los autores del delito de explotación laboral y del tipo de actividad que desarrollaban los chicos, y el lugar exacto donde fueron encontrados y quién o quiénes son los propietarios del predio, fundo, empresa, etc. Y cuando intervinieron a qué persona adulta encontraron, que no se sabe de ello.

Diferente es el caso de la joven explotada sexualmente, donde sí se dio cuenta del nombre del presunto victimario, Manuel Ruiz Panaifo (45), quien sometió a tener relaciones sexuales a la menor de edad de 15 años M.I.H.A., a cambio de comprarle vestimenta y darle la suma de 100 soles mensuales. Este caso también ocurrió en la jurisdicción de Nauta. La Fiscalía también investiga. Solamente nos queda decir que caiga todo el peso de la ley contra estos abusivos de las necesidades de los menores de edad.