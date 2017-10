Fueron “lanchados” la madrugada de ayer a otros penales del país

Acabaron en el suelo, heridos por los perdigones, tras un motín dentro del penal de varones de Iquitos tal como se informó el último 03 de octubre.

Aquella vez los internos protestaron contra la directora del centro penitenciario, Delcia Zapata a quien denunciaban por presunto abuso de autoridad.

Debido a este enfrentamiento que dejó cuatro internos heridos, 51 presos fueron trasladados a otros penales del país en horas de la madrugada.

Para ello fue necesario contar con tres colectivos, más de un centenar de efectivos policiales y personal del INPE.

Los reos salieron de sus celdas con grilletes en manos y pies, llevando consigo algunas bolsas de polietileno en donde cargaban sus cosas personales y según se supo fueron trasladados hasta los penales de Challapalca, Yurimaguas y Lima.

Los 51 internos fueron custodiados por personal de la policía nacional hasta la ciudad de Nauta vía terrestre de donde partieron vía fluvial hacia su destino.

Entre tanto en horas de la mañana, cantidad de familiares llegaron hasta las afueras del penal tras enterarse del traslado de los internos y al notar que sus seres queridos no estaban en el lugar mostraron escenas de llanto y dolor.

“No es justo que no nos hayan avisado, ellos también tienen derecho, les han llevado así sin decir nada, mi familiar está mal y todo su tratamiento se tiene que hacer acá, cómo va a pasar sus días sin que nadie esté a su lado, sin que hay algún familiar cerca de ellos, no es justo”, dijo la madre de un interno.

Entre tanto la conviviente de otro interno se mostró molesta y apenada a la vez porque recién se enteró ayer cuando le llevaba a su marido algunas cosas para que coma, “yo recién me entero que a mi marido le han ‘lanchado’, no es justo por Dios, le estaba trayendo sus sándwich, su gaseosa, su juanes y algunas revistas que me ha pedido para que lea y recién sé que él está entre los 51 internos que se los llevaron”, contó una señora.

(C. Ampuero)