Joven fue impactado por un motocarro que se dio a la fuga

Tras luchar doce días por su vida en la sala de cuidados intensivos del Hospital Regional de Loreto, el estudiante pre-universitario Elvis Jean Francis Valqui de 21 años, dejó de existir ante el dolor y la pena de sus familiares.

Su vida solo pendía de un milagro, los médicos de este nosocomio habían hecho hasta la imposible para salvarle la vida, pero la gravedad de sus heridas y el mal estado en el que se encontraba hizo que no resistiera más.

Los familiares de Elvis hasta el momento no aceptan su tan pronta partida y mucho peor de la forma cómo se fue.

El extinto joven era estudiante del Centro Pre Universitario de la UNAP y estaba entusiasmado de estudiar una carrera profesional en nuestra primera casa de estudios superiores, pero lamentablemente un accidente de tránsito le truncó todos sus sueños de llegar a ser un gran profesional.

Como se sabe, esta persona sufrió un accidente de tránsito en las esquinas de las calles Amazonas con Trujillo, en el distrito de Punchana. Tras este trágico desenlace había presentado fractura en el cráneo y luchó varios días por su vida.

Sin embargo, el motocarrista causante del accidente se dio a la fuga y hasta el momento no da la cara. Los restos del joven se velan en jirón Gonzales Vigil Nº 275 y será sepultado hoy en el cementerio general. (C. Ampuero)