Orientación y promoción al turismo se verá reforzada.

Gestión Adela Jiménez apuesta por una ciudad moderna y segura

Con la finalidad de repotenciar la División de Serenazgo y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Maynas, la primera autoridad edil, Arq. Adela Jiménez Mera, equipó con 06 transportadores unipersonales al Serenazgo, las mismas que cumplirán las funciones de controlar el buen uso de los espacios públicos, asistir al vecino en los mismos, y de promoción y asistencia a los turistas.

Cada transportador tiene un valor de $ 13.290,40 dólares, y para adquirirlos, se tomaron en cuenta varias condiciones. Están impermeabilizados y acondicionados a nuestra realidad climatológica, cuentan con cajuelas que contendrán artículos de primeros auxilios, para asistir a los vecinos en cualquier caso que sea requerido, además, que éstos, a diferencia de los transportadores con los que cuentan otras municipalidades del Perú, logran un mayor recorrido, ya que pueden llegar hasta los 36 km/h.

Asimismo, los serenos serán capacitados para brindar asistencia a los turistas, ya que llevarán consigo, material de promoción turística, el objetivo es que los serenos lleguen al turista y ofrezcan nuestras bondades como ciudad; a todo esto se suma que se podrán realizar de 10 a 12 recorridos en las plazas de la ciudad y demás espacios públicos, cuadruplicando la vigilancia, garantizando un mayor orden y la seguridad de los vecinos.

Tenemos que usar la tecnología para dar al vecino la paz y tranquilidad en el uso de los espacios públicos. “Estos transportadores unipersonales, no están equipados para perseguir a un delincuente, porque los vecinos no quieren que les recuperemos sus cosas, lo que los vecinos quieren es que no les roben y desde ahí, la importancia de contar con presencia municipal en todos nuestros espacios públicos”, señaló el subgerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Cuestas.