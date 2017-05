En dicha ceremonia estuvo presente el secretario de organización de la SEN-CGTP

El último domingo 30 de abril en el frontis del Sindicato de Construcción Civil de San Juan Bautista, ubicado en calle La Victoria, AH “09 de Abril”, los obreros de este gremio sindical conmemoraron el día internacional de los trabajadores.

A dicha ceremonia asistieron el Dr. Marcelo Ruiz Vela, director regional de Trabajo, la Lic. Pía Karina Pérez Tejada, representante del SENCICO-Loreto, Socorro Tenazoa, secretaria general de los trabajadores del Hospital Iquitos, Esaú Parano Yuimachi, secretario general de la base de Belén, Manuel Coronado Lino, secretario de organización de la CGTP nacional y el Bachiller de Derecho, Rafael Chumbe, secretario general del sindicato de construcción civil de San Juan Bautista.

Todos los preparativos para que esta ceremonia protocolar se lleve a cabo ya lo habían programado con meses de anticipación, los organizadores tenían conocimiento que desde el secretariado Ejecutivo Nacional, llegaba un alto dirigente sindical para dar realce a esta ceremonia.

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra los dirigentes de este gremio sindical revalorando esta fecha importante, en primer lugar hizo uso de la palabra la representante del SENCICO, quien dijo que seguirán en el afán de capacitar al obrero en la construcción a través de los convenios que este sindicato mantienen con ellos.

Luego hizo lo mismo el secretario general de la base de Belén, Esaú Parano, quien se dirigió a los sindicalizados para exhortarles a seguir bregando en la lucha contra los abusos que pueda haber contra la clase trabajadora.

Las palabras más sentidas y emocionadas fueron sin lugar a dudas del señor Manuel Coronado Lino, quien dijo que después de estar 15 años como secretario general de la construcción civil y de la CGTP en Loreto, se siente orgulloso de haber dejado cuadros de dirigentes sindicales que siguen el legado que en un momento él dejó.

Tras estas intervenciones, se premiaron también a los campeones y sub campeones en las disciplinas de vóley y fulbito que se desarrollaron en varias fechas dentro del marco del día internacional del trabajo.

“Las invencibles” fueron las campeonas en vóleibol; en la categoría infantil de fútbol campeonó el “CD Marunal”, el campeón en categoría Master fue el equipo “Dueños del balón”, el campeón en categoría libe fue el equipo “CD Juventud Parimango” y el sub campeón en categoría libre fue el equipo de “Los depredadores”, todos ellos se hicieron acreedores de premios en efectivo.

“Desde nuestro movimiento debemos enrumbar al país a la transformación del progreso social”

Por otro lado, el secretario general del sindicato de construcción civil de San Juan Bautista, bachiller en derecho, Rafael Chumbe, manifestó que el uno de mayo se conmemora una gesta histórica muy importante en todo el país y en todo el mundo, fecha en que se celebra y se reconoce el día internacional de los trabajadores.

“Nosotros como un sindicato nuevo estamos dando esta debida atención a los obreros de la construcción civil, estamos conformes con las autoridades que han tenido a bien visitarnos, entre ellos el dirigente nacional de la CGTP a quien realmente le damos un reconocimiento por su activa y abnegada participación en la conducción del movimiento sindical acá en Loreto, nos referimos al compañero Manuel Coronado Lino, quien ahora se viene desempeñando como secretario del Departamento de Organización de la CGTP nacional; asimismo, pese a los problemas sociales que afrenta el movimiento sindical aún existe el atropello a los derechos laborales y sociales. Esto no minimiza la acción sindical, al contrario, nos anima a seguir en la brega por causas justas de las reivindicaciones laborales, sociales, económicas y políticas para alcanzar la transformación del Perú con una verdadera redistribución de la riqueza y la supresión de la explotación del hombre contra el hombre”, dijo Rafael Chumbe.

Finalmente, el dirigente sindical sostuvo que, “conscientes que el cambio que votó la mayoría de peruanos es todavía una tarea pendiente, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir desde el movimiento sindical a la forja de una alternativa política que recoja las aspiraciones de nuestro pueblo, los trabajadores y enrumbe al país al camino de una verdadera transformación del progreso social”.

(C. Ampuero)