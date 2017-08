Próximo 16 y 17 de agosto

Exigen aumento de sueldo y cumplimiento del acta anterior.

Así lo confirmó el secretario general del sindicato de trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Jaime Camán. “Hasta mayo del 2018 yo soy el secretario general y por lo tanto soy quien da la cara como lo he hecho en la asamblea general del 31 de julio. Se les notificó a todos los compañeros quizá algunos no estaban en sus oficinas, por eso no se enteraron.

En esa asamblea por mayoría se acordó acatar el paro de 48 horas para los días 16 y 17 de agosto. También el enviar a cuatro representantes de la base Loreto al XVI Congreso de Chiclayo a desarrollarse entre el 24 y 25 de agosto. Algunos compañeros como la ex secretaria Ana Dávila y María Angulo, se han opuesto a que los compañeros viajen y no entendemos sus razones.

Existimos 237 afiliados de los cuales 175 aportamos a la Federación y ellas no son quienes van a decidir si vamos o no vamos. Acá quien manda y decide es la asamblea general y ya se ha decidido acatar la paralización a nivel nacional y que viajen cuatro compañeros.

Los puntos principales en la plataforma de lucha son el pedido de aumento a nuestras remuneraciones, que se respete la escala remunerativa para todos los trabajadores. También que se cumpla el acta firmada en la anterior protesta. El mismo presidente prometió que lucharía por nuestra escala remunerativa y no lo ha cumplido. El 19 de julio fue un paro de 24 horas, ahora será de 48 horas”, concluyó Camán.