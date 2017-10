En el cuarto día de huelga nacional indefinida.

Cargando un ataúd y con un “Arriba Perú” trabajadores del ministerio público vistiendo la casaquilla peruana marcharon por las calles de Iquitos dentro del marco del cuarto día de huelga nacional indefinida.

Los protestantes quienes realizaron un plantón en el frontis de una Fiscalía corporativa, ubicada en la calle Samanez Ocampo con bubucelas y bombos alentaron a la selección peruana dentro de la jornada de lucha que vienen acatando.

Como medida de protesta los trabajadores cargaron un ataúd en señal de protesta y marcharon por las calles principales de Iquitos. El féretro fue cargado por trabajadores que vestían la camiseta de Perú.

En todo momento estuvieron resguardados por agentes de la policía nacional del Perú, quienes llegaron al lugar para garantizar que toda la mecha se lleven dentro del marco legal y no atente contra el orden público.

Los trabajadores indicado ron que seguirán con la medida de protesta y no descartan radicalizar su medida de lucha, cerrando la morgue central. (C. Ampuero)