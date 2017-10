Hasta subsanar contradicción en presupuesto solicitado.

Once días de huelga acataron los trabajadores del Ministerio Público a nivel nacional. Ayer viernes decidieron suspenderla, luego de haber iniciado su medida de lucha el lunes 02 de octubre demandando mayor presupuesto para esa institución.

“Se tomó la decisión de suspender la huelga hasta subsanar la contradicción que existe entre el presupuesto solicitado por el Fiscal de la Nación y la falta de ejecución del presupuesto actual a la fecha.

Los secretarios generales de las diferentes bases de los distritos fiscales del país se reunirán la próxima semana para tratar esto con la alta dirección del Ministerio Público, estaría pendiente la reanudación de la huelga hasta esa subsanación y la sustentación del presupuesto ante el Pleno del Congreso que sería en las próximas fechas.

Queremos precisar que sólo es una suspensión de la huelga más no el levantamiento total porque aún no conseguimos nuestra finalidad el cual es el incremento presupuestal institucional para el ejercicio 2018”, indicó Bratzon Saboya, subsecretario del sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de Loreto.

(Gonzalo López)