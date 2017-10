En su primer día de huelga nacional acataron casi en su totalidad.

Esperarán la exposición del Fiscal de la Nación para ver qué medidas tomarán.

Requieren un presupuesto de 3,600 millones pero les dieron 1,900.

“Ministerio de Economía parece quiere tener una fiscalía precaria para no combatir la corrupción”.

Comenzaron con todo. Los trabajadores del Ministerio Público en Loreto acataron el inicio de la huelga indefinida nacional casi en su totalidad. Ayer, desde muy temprano se concentraron en la sede ubicada en la primera cuadra de la calle Samanez Ocampo.

Ahí, el secretario general del sindicato de trabajadores, Emilio Mori, dio a conocer el presupuesto que le asignaron al Ministerio Público para el 2018 y está muy lejos de lo que realmente necesitan, por lo que esperan el 05 de octubre, fecha en que el Fiscal de la Nación intervendrá en el Congreso de la República solicitando más dinero.

“El 05 de octubre hace su exposición el Fiscal de la Nación sobre el proyecto del presupuesto institucional que se ha presentado al ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pero que actualmente está en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.

Ahí dará a conocer las principales demandas que se requiere frente a la crisis presupuestal que atraviesa nuestra institución a nivel nacional. El Fiscal de la Nación está pidiendo 3,600 millones para el 2018 pero lamentablemente el MEF solo está aprobando 1,900 millones y eso lastimosamente nos está conllevando a una situación bastante difícil.

El Ministerio Público podría colapsar el próximo año, actualmente estamos sintiendo estas deficiencias por falta de material logístico; por ejemplo, no tenemos equipos que nos permitan actuar con diligencia para las actividades propias del sistema de justicia.

Nuestros equipos de cómputo están deteriorados, nuestras fotocopiadoras están malogradas, no tenemos siquiera para los tóner de este trimestre que llegó. Esto es preocupante porque va a repercutir en la labor fiscal y el más afectado será el ciudadano común. Nosotros estamos defendiendo el presupuesto para dar un mejor servicio y en estas condiciones no podemos hacerlo a pesar que contamos con buenos profesionales”, indicó Mori Sánchez también secretario de organización de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público.

El tema del aumento de sueldo también es uno de los pedidos de los trabajadores de la fiscalía, exigen homologación con otros organismos de justicia.

“El año 2012 se aprueba la ley de presupuesto donde se establece que los trabajadores del Ministerio Público y Poder Judicial deben percibir una remuneración acorde al sistema de justicia, lamentablemente solo se incrementan para los trabajadores del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura y la Contraloría, generando una brecha distante de lo que actualmente percibimos, es algo del 30 por ciento; es decir, ellos reciben tres veces más de lo que nosotros percibimos y eso es injusto. Exigimos respeto como trabajadores”, refirió el dirigente sindical.

Agregó que el 05, si en la exposición el Fiscal de la Nación no se pone frontal y no se identifica con las demandas que estamos solicitando radicalizarán su huelga.

“Vamos a radicalizar, inclusive vamos a cerrar la morgue, no queremos afectar al ciudadano, lo que queremos es dar un buen servicio y para eso queremos que nos atiendan como corresponde presupuestalmente. La morgue está para ser cerrada, no se puede trabajar en estas condiciones donde el olor es nauseabundo y nuestros compañeros se exponen a contraer enfermedades muy graves.

Queremos que se dé una mirada a la institución, que el Estado evalúe y se comprometa como corresponde. Parece que el ministerio de Economía quiere tener una fiscalía precaria para no combatir la delincuencia ni la corrupción”, añadió.

Luego de concentrarse en la sede de la calle Samanez Ocampo, realizaron una movilización por los otros locales para instar a que todos los trabajadores acaten la huelga. Hoy se juntan en otra de las sedes. (Gonzalo López)