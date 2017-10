“Estamos cansados que se pisotee nuestro derecho al trabajo”, señalan.

“Los seudodirigentes indígenas que tomaron el lote no son oriundos de la zona”.

“Ellos buscan lo de siempre, grandes cantidades de dinero con el pretexto de la indemnización”.

“Los nativos de ese lugar sí están de acuerdo que se siga trabajando”.

“Solo pedimos laborar por nuestras familias”.

Lo trabajadores del lote 192 se cansaron de ser testigos mudos cada vez que los indígenas toman esa estación petrolera generando paralización de las labores. Ellos siempre son los perjudicados porque cuando no hay producción la empresa simplemente les rescinde contrato y no pueden llevar el pan a sus familias. Exigen su derecho al trabajo.

“Estamos reclamando nuestros derechos laborales que está estipulado dentro de la Constitución Política del Perú y los derechos internacionales. Desde el 18 de setiembre dejamos de trabajar, hubo una manifestación nada pacífica por parte de algunos comuneros que en su mayoría no son oriundos de la zona, y toman las instalaciones del lote 192.

La empresa lo que hizo fue retirarnos del lote porque estos señores se fueron con lanzas, escopetas y no tuvo nada de pacífico. No es posible que se puedan empuñar un arma, por eso para salvaguardar la integridad del trabajador es que nos sacan de ahí.

Nosotros no estamos impidiendo lo que ellos puedan reclamar, lo que decimos es porqué buscan paralizar un lote que es muy importante para el Perú por ser el más grande y se cumple todas las normativas legales de producción.

No es posible que esos seudodirigentes, que no son nativos de esa zona, vengan a querer parar una producción metiéndose con la integridad personal de cada trabajador, porque antes lo que hacían es tomar de rehén y meterles ishanga, y no se puede llegar a eso.

El pueblo loretano y todo el país deben estar enterados de que nosotros somos especialistas en cada campo, no somos improvisados, qué empresa va a querer extraer un producto de un recurso natural no renovable sabiendo que la contaminación trae grandes penalizaciones.

Hay nativos que nos oriundos de allí que sí están de acuerdo que la empresa siga produciendo porque ellos tienen beneficio como luz y agua. Los seudodirigentes buscan lo de siempre, grandes sumas de dinero que ellos lo llaman indemnización. Pero eso está enfocado a que se pueda construir algo fructífero para ellos en cuanto a infraestructura pero no lo hacen, ellos quieren dinero contante y sonante. Además, son respaldados y financiados por las ONG para que hagan esta bulla.

Nosotros estamos reclamando nuestros derechos laborales, nadie tiene porqué impedirnos a ejercer nuestras funciones. Actualmente estábamos laborando 2 mil en el campo, pero como la producción estaba en aumento iban a contratar más personal, lastimosamente quedó en espera por la paralización.

Todo el tiempo, año tras año, hemos sido espectadores pasivos porque temíamos muchas veces a las represalias. Pero ya estamos cansados que se siga mancillando el honor de los trabajadores que con justa razón nos vamos a trabajar para poder mantener a nuestras familias y al mismo tiempo mover un eje económico en la región y el Perú. Cuando no hay producción de petróleo nadie nos paga, si no laboramos no cobramos.

Es verdad que hay derrame de petróleo pero en la gran mayoría de veces es causado por seudodirigentes, no podemos echarle la culpa a los oriundos de ahí”, indicó Harrison Pinedo Vargas, vocero de los trabajadores del lote 192.

Los trabajadores están preparando un memorial para hacerle llegar al gobernador regional, Defensor del Pueblo y otras autoridades para que sirvan de puente lo más pronto y puedan volver a laborar en el lote 192.

(Gonzalo López)