Esperan que el gobierno solucione pronto el problema con los indígenas para seguir laborando.

Trabajadores del Lote 192 que desde hace casi dos meses ya no están laborando debido a que las instalaciones fueron tomadas por los indígenas, realizaron ayer una vigilia en la plaza de Armas de Iquitos, frente a la iglesia Matriz. Ellos indicaron que estarán ahí hasta las 7 de la mañana de hoy.

“Es una vigilia pacífica donde estamos invocando que el Dios todopoderoso ilumine a nuestros gobernantes y puedan dar la solución a nuestro derecho al trabajo que estamos reclamando. Esta medida durará desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del viernes.

A las 9 de la mañana del jueves, el gobernador ya nos dio una cita para las 6 de la mañana de este viernes, estaremos presentes ahí para conversar sobre este tema, hacerle conocimiento de nuestra lucha para la reposición del lote 192 y volver a trabajar.

En cuanto al Estado, por el momento no hay nada. Por eso creo que la autoridad pertinente es nuestro gobernador regional que debe ser el nexo para que nuestro reclamo llegue hacia el Ejecutivo. Creemos que esa es la manera correcta y esperamos su apoyo.

Además, ya hemos entregado los memoriales a las diferentes entidades gubernamentales de la región, llámese gobierno regional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, dirección regional de Trabajo y como última instancia será la Presidencia del Consejo de Ministros.

Los hermanos nativos pueden hacer cualquier reclamo pero no tienen el derecho de parar una operación petrolera porque a todo peruano le compete y tiene el derecho de poder trabajar para sostener a su familia”, indicó Harrison Pinedo, representante de los trabajadores del lote 192.

Recordar que las labores en el lote 192 están paralizadas desde el 18 de setiembre, una pérdida de producción de 10 mil barriles diarios que deja de ser aporte a la economía de Loreto.

(Gonzalo López)