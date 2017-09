Denuncian que personal de Terceros no cobran desde mayo

A través de las redes sociales, personal que labora en condición de Terceros en el hospital Regional de Loreto, viene denunciando que a varios de ellos no les pagan sus haberes desde el mes de mayo; es decir, hace cinco meses.

Esta situación comenzó a molestar sobremanera a enfermeras y otros profesionales debido al maltrato que vienen recibiendo. Al respecto, la Defensoría del Pueblo estaría recibiendo el caso para hacer justicia.

“Estoy obligada a hacer una denuncia pública, a mí y muchos compañeros de trabajo que laboramos en el hospital regional de Loreto en las diferentes áreas, nos deben 5 meses de trabajo; sÍ señores, 5 meses desde el mes de mayo y cursando este mes de setiembre, se preguntarán porqué siguen si no les pagan, son masoquistas, etc. La cuestión es que necesitamos el trabajo y por ello somos explotados y no hay otra definición para el trabajo sin la remuneración salarial.

He aquí los motivos del porqué seguimos trabajando y el por qué no nos pagan:

1. Somos trabajadores expuestos a enfermedades, que somos jóvenes con las ganas de trabajar y dar todo por nuestros pacientes pero esta situación nos desmotiva.

2. Seguimos trabajando porque lo necesitamos y tenemos bocas que alimentar y muchos aspirar llegar a CAS y tener experiencia laboral.

3. Se nos dicen que el pago está en camino y nos esperanzamos, y seguimos en el trabajo por vocación, qué otra forma sería si no es amar lo que hacemos.

4. A muchos terceros, al iniciar el trabajo, les indican cómo será el pago, que demorará y que son conscientes (señores qué es eso), en lo personal a mí no me dijeron eso y ya tengo laborando un año.

5. Los terceros tienen familia, por ello es intolerable que las autoridades nos ofrezcan renunciar y limpiarse las manos. Lo peor es que se expresen de forma burlesca.

6. Señores, sabemos comer y vestirnos, y los pagos que se hicieron hace meses y con retraso, todo se va en deudas que nos hacemos, no porque queramos, sino porque tenemos necesidades.

7. Muchos tenemos otros trabajos extras y sin hijos y podemos aún manejarlo, pero qué hay de los que tienen hijos, que tienen gasto de luz, agua, colegio, salud, también nos cuesta ir al trabajo, se gasta en pasajes.

Por todo lo mencionado, es un tristeza lo que estamos pasando… señores basta de trabajo gratis, amamos lo que hacemos, pero no abusen”, indica en su muro la enfermera que lleva por nombre Nerita Ava, y que recibió el apoyo de varias de sus colegas por denunciar y no callar.

Por su parte, desde el hospital Regional de Loreto solo se conoció que no pueden pagar porque no cuentan con dinero para ello, y que el presupuesto que envía el gobierno central está dirigido a otras obligaciones. Además, se anuncia una huelga.

(Gonzalo López)