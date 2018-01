“Qué hacen con el dinero”, se preguntan.

Indican que no cumple con pagar sus haberes, las AFP ni EsSalud, además de despidos arbitrarios.

Trabajadores de la municipalidad distrital de Belén, se encuentran muy mortificados con la gestión que viene realizando el alcalde Richard Vásquez. El burgomaestre terminó el 2017, y comienza el año 2018, en medio de protestas por parte de los que laboran en esa entidad edil.

Ayer en horas de la mañana, con arengas y reclamos en el interior de la comuna, pedían que Vásquez Salazar les dé la cara y dialogue para comenzar a dar solución a los diferentes problemas que aquejan a los trabajadores.

“Ya estamos cansados que nos estén maltratando, pedimos dialogar y el alcalde no nos hace caso. Es por ese motivo que estamos protestando pero nos dimos con la ingrata sorpresa que Richard Vásquez no estaría en la ciudad.

Queremos hablar con el alcalde sobre el pago de nuestros haberes, el pago a las AFP que no se está cumpliendo, igual está debiendo los aportes de EsSalud. También el pago a las entidades financieras. Todo está mal en la comuna belenina. Qué están haciendo con el dinero.

Además, estamos protestando por el despido de los trabajadores CAS y de otro rubro, ellos tienen nuestro respaldo porque todos tenemos familia y tenemos que mantenerlos. Fueron despedidos arbitrariamente. Buscamos diálogo pero no se da”, indicó Roder Zambrano Macedo, secretario de Disciplina del sindicato de trabajadores del Sitramun Belén.

Luego de protestar un buen rato temprano en horas de las mañana y al ver que no había visos de diálogo, se retiraron pero advirtieron que seguirán con esa medida incluso más radicales.

(Gonzalo López)