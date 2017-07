“Están tomando represalias contra José Gonzales”, indican

Los trabajadores de la dirección regional de Salud de Loreto, llevarán a cabo hoy a partir de las 7 de la mañana un plantón al frente del local principal de la Diresa (plaza Bolognesi), en respaldo a su secretario general, José Gonzales.

“Esta medida la estamos tomando los trabajadores porque están tomando represalias contra nuestro secretario general que está encabezando nuestro paro de 48 horas del martes 01 y miércoles 02 de agosto.

A José Gonzales le han abierto proceso administrativo sin haber cometido falta alguna, solo para meterle presión por la medida de lucha que estamos emprendiendo. Le quieren suspender un año sin goce de haber, es una injusticia.

No más abusos por parte de este gobierno regional y algunos funcionarios de la Diresa, afuera los funcionarios que no tienen nada que ver con nuestra institución como por ejemplo el secretario técnico y de recursos humanos.

También sabemos que hay más de un millón de soles para el pago de la deuda social, pero no quieren hacer efectivo sino hasta diciembre. Por qué quieren esperar tanto, en qué van a usar ese dinero”, indicaron los trabajadores afiliados al sindicato.

Como se recuerda, el paro de 48 horas es por la no anulación de la resolución directoral 1233 del pago de los intereses del Decreto de Urgencia 037; rechazo a la designación del ex director de la Diresa, Hermann Silva, como coordinador regional de las Políticas Públicas de Salud; nivelación de incentivos al personal asistencial; no al recorte presupuestal de las diferentes estrategias y programas; pago de la deuda social: derecho de selva, zona de frontera, luto y sepelio.

(Gonzalo López)