A fin de compensar días no trabajados por la huelga que acataron a finales del 2016

Con fecha 4 de enero del 2017, el Sindicato de Trabajadores de la Diresa Loreto – Fenutssa, suscribieron un acuerdo con la institución de la cual forman parte, autorizando el descuento por 2 días no laborados y comprometiéndose en ampliar su horario de trabajo en una hora más de lunes a viernes a fin de compensar los días no trabajados en el periodo que comprendió la huelga sindical ocurrida el 2016 y no ser perjudicados económicamente.

“En tal sentido, todos los trabajadores de la sede administrativa de la Diresa Loreto, vienen trabajando en nuevo horario de atención que comprende de 7:30 am. a 1:00 pm. y de 2:00 pm. a 5:00 pm. en compensación a las horas no laboradas durante la paralización iniciada el 15 de noviembre del 2016.

Esta medida también es para los trabajadores de todas las dependencias, centros y puestos de salud de la región.

Este acuerdo refleja la buena voluntad entre los trabajadores y la administración de la Diresa que debe reflejarse en mayores facilidades hacia los usuarios”, indicaron dirigentes de la Fenutssa Loreto. (Gonzalo López)