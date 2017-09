Exigieron implementos de trabajo y que construcción de plazas continúen

Con quema de llantas y lanzando arengas en contra de la empresa contratista un grupo de trabajadores de construcción civil llegaron hasta los cruces de las calles Morona con Echenique para exigir que los obreros sean implementados como debe ser.

Según el dirigente Wilder Flores, los trabajadores de la construcción hasta el momento no cuentan con el Equipo de Protección Personal (EPP), hay algunas personas que están trabajando con sandalias, muchos de ellos no cuentan con sus derechos laborales y la empresa no hace nada para solucionar este problema.

“Hace días estábamos anunciando esta paralización, ahora vienen a decir que no hagamos nada, ellos saben que no están cumpliendo como empresa con los trabajadores y tenemos que llegar a estas instancias para que recién tomen cartas en el asunto, no es así pues”, dijo Flores.

Mientras la protesta se desarrollaba en este sector, el gerente de obras del municipio de Maynas llegó hasta los manifestantes para tratar de apaciguar la protesta; sin embargo, mientras intentaba que los trabajadores cesen en su medida, recibió un golpe de puño en la cara, otro trabajador le empujó hacia la llanta que se quemaba haciéndole retroceder de su intento.

Todo esto se llevó en presencia del señor Carlos Pezo, gerente municipal, quien rechazó y cuestionó la actitud de los trabajadores de agredir a un funcionario sin razón alguna.

A pesar de ello, funcionarios, obreros y los representantes de la empresa contratista se reunieron para levantar un acta en donde se firmaron algunos acuerdos a favor de la clase obrera.

(C. Ampuero)