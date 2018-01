Bloquearon calles y el río Itaya

Trabajadores de construcción Civil afiliados a la CGTP, bloquearon con quema de llantas una de las principales calles del distrito de Belén en señal de protesta.

Los manifestantes exigieron a la nueva ministra de Produce, que se reinicien los trabajos de construcción del hipermercado de Belén que se encuentra paralizado desde hace 6 meses.

Luego de este bloqueo, los trabajadores se dirigieron hasta la obra del hipermercado en donde realizaron pintas en contra del Ministerio de la producción y exigiendo que esta obra ya no este paralizada.

Posteriormente, los protestantes se dirigieron en embarcaciones fluviales al río Itaya, donde, sobre una balsa quemaron llantas, se encadenaron y bloquearon el río, impidiendo el pase de otras embarcaciones fluviales

Por otro lado, un grupo de trabajadores se tiraron al río desde unas canoas de madera en señal de protesta, con la finalidad que sus demandas sean atendidas por el gobierno central.

“La verdad que estamos molestos y mortificados porque desde el año pasado esta obra está paralizada, sin que nadie haga algo al respecto, el alcalde de Belén nos utilizó y como ya no quiere saber nada está en lima inaugurando su nueva orquesta. Este es el inicio de una lucha de todos los que vivimos en este populoso distrito. No vamos a claudicar y vamos a tomar medidas más radicales de lo que hicimos hoy, hasta que la obra se reinicie”, dijo Wilder Flores, dirigente sindical.

Por otro lado, se supo que el secretario general de construcción civil de la base de Belén, Esaú Parano Yuimachi, viajó de emergencia a Lima, debido al llamado del Ministerio de la Producción, quien costeó los gastos de pasaje para abordar el tema del reinicio de la obra del hipermercado de Belén.

(C. Ampuero)