Quemando llantas en señal de protesta

El día de ayer en horas de la mañana, trabajadores de construcción civil quemaron llantas y bloquearon la calle Cornejo Portugal cuadra 18 en el distrito de Belén, debido a que no les pagan desde el mes de mayo del 2016 el derecho de escolaridad, el reintegro de la tasa salarial y el jornal por días trabajados.

Ante esta situación, los obreros paralizaron la obra del Hipermercado Belén financiado por el Ministerio de la Producción. El último lunes acataron un paro de «brazos caídos» y debido a la inacción de los empresarios, el día de ayer los trabajadores radicalizaron su medida de lucha.

Tras quemar llantas, los obreros hicieron también piquetes en otros sectores, pues culpan al consorcio «Mercado belén», ente ejecutor de la construcción de dicho mercado, de adeudarles varios meses de pago.

Los piquetes cerraron varios accesos hacia la construcción de este hipermercado para impedir el libre tránsito de vehículos menores y mayores. Los manifestantes se apostaron a la entrada de esta obra quemando varias llantas y ante la presencia de la policía nacional del Perú, mientras que en la Cornejo Portugal uno de los protestantes salió a la calle en calzoncillos y con el rostro cubierto para hacer notar su malestar.

Según el dirigente sindical, Wilder Flores, todo el diálogo que habían mantenido con el empresario y administrador de la obra, se agotó; intentaron conversar con el empresario, pero el representante del señor Eusebio Palomino no dio cara, hasta ahora tampoco se ha pronunciado ni el alcalde de Belén ni el gobierno regional, el dirigente señaló que están desamparados y olvidados por las autoridades locales y regionales de Loreto.

Al lugar de los hechos llegó personal policial de la DUES que logró restablecer el tránsito, tras varias horas de protesta en esta parte del distrito de Belén, permitiendo que los colectivos, motos y motocarros pasen por el lugar.

(C. Ampuero)