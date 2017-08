Se unen para conformar el frente único de defensa del sector salud.

Mientras que el secretario del sindicato de trabajadores, Wagner Chávez, conversaba al lado de otros dirigentes con el sub director del hospital regional ante la ausencia del director, se pudo dialogar con el trabajador Vicente Cubas, sobre el paro de 72 horas que están acatando.

“Lo que se pide es un mayor presupuesto para el sector, así como para el Seguro Integral (SIS). Acaba de declarar el jefe del FISSAL que han entregado al Hospital 200 mil soles y eso es una suma irrisoria en comparación a la deuda que tiene el nosocomio con el SIS que es de 6 millones de soles. Los 200 mil soles no hacen ni cosquillas para arreglar la problemática del sector salud”, opinó el trabajador.

Agregó que igualmente había una plataforma regional que no había sido atendida por el gobernador quien solo les había hecho promesas. “Lo que se hará dentro de poco será conformar el frente único de defensa del sector salud en Loreto donde estarán incluidos los diferentes grupos ocupacionales. Los médicos no están solos en su lucha, tampoco las enfermeras, ni las obstetras y ahora los químicos, estamos unidos todos y de acá nacerá el frente regional único de defensa del sector.

Estamos en paro de 72 horas, tenemos los requisitos para de no ser atendidos proyectarnos a una huelga indefinida donde participarán todos los asistenciales técnicos y los técnicos administrativos, lo estamos anunciando desde ahorita”, concluyó Cubas.