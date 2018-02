Habría estado laborando en pésimas condiciones.

Las manchas de sangre esparcidas por todo el suelo y sus herramientas de trabajo destrozadas muestran la gravedad del accidente que sufrió Neil Antonio Cobos Ruiz, cuando se encontraba laborando sin ningún implemento de seguridad al interior de las instalaciones de la subgerencia de mantenimiento vial de la municipalidad provincial de Maynas.

El hombre tuvo que ser trasladado de emergencia hacia el hospital Iquitos, luego que el disco del esmeril que estaba utilizando para cortar un fierro se partiera y terminara destrozándole el brazo izquierdo hasta afectarle parte del hueso el cual también le produjo un profundo corte en la mano derecha, por lo que tuvo ser intervenido quirúrgicamente, permaneciendo con pronóstico reservado.

Cuatro años laboraba como operador de maquinarias pesadas Cobos Ruíz en la subgerencia de mantenimiento vial de Maynas y él al igual que sus compañeros, desde hace mucho tiempo no cuentan con ningún tipo de Equipo de Protección Personal (EPP), por lo que tienen que realizar sus pesados trabajos con el riesgo de lesionarse gravemente ante un accidente, muchos no reclaman por esta situación al temer sufrir represalias y ser despedidos.

En las instalaciones de la sub gerencia de mantenimiento vial de Maynas, ubicado en la calle Los Rosales en el distrito de san juan bautista se conoció que los trabajadores vienen laborando sin ningún tipo de protección, pero lo más preocupante es lo deteriorado que se encuentra la infraestructura de todo este local, ya que a simple vista se puede observar como el techo está a punto de caerse y lo peor, que algunas columnas podrían desplomarse en cualquier momento ocasionando una desgracia.

El administrador de la comuna de Maynas, John Rolda llegó hasta el hospital apoyo Iquitos y señaló que la municipalidad apoyará al trabajador con los gastos médicos, pero, increíblemente indicó que el accidente se produjo por culpa del trabajador, ya que, no utilizó sus implementos de seguridad antiguos.

Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en ambos brazos, Neil Antonio Cobos tuvo que ser intervenido de emergencia, sus familiares se mostraron consternados y si bien la comuna provincial por ahora les viene apoyando, exigen que dicha entidad también se haga responsable de los gastos de recuperación del hombre herido.

A la falta de implementos de seguridad y el tener que trabajar bajo un techo que podría caerse en cualquier momento, se le tiene que sumar que la comuna hasta el momento no cumple con el pago de los salarios a los trabajadores.

Neil Cobos Ruiz resultó con graves lesiones en ambos brazos, los médicos indican que necesitaran varias intervenciones quirúrgicas para salvar sus extremidades, pero no descartan que este accidente lo deje con graves secuelas, sin embargo, este accidente que quizá pudo terminar en tragedia tal vez pudo evitarse, si los trabajadores laboraran en adecuados ambientes, con adecuadas herramientas y óptimos implementos de seguridad, pero, al parecer, la comuna provincial no le interesa cumplir con ello.

(C. Ampuero)