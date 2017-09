“Está en peligro la recuperación de clases”, indica docente del colegio Túpac Amaru

“No permitiremos que la DREL nos descuente nuestros haberes”, indicó Renato Achata.

No tolerarán que les toquen su dinero. Los maestros de la región Loreto que acataron la huelga indefinida hasta hace unos días, tomarán las medidas que sean necesarias para que la dirección regional de Educación no les descuente este mes por los días que no trabajaron, ya que habían quedado que tendrían un plan de recuperación de clases.

“El profesor Javier Yglesias nos dijo el miércoles que nos descontarán 15 días este mes por haber entrado a la huelga, a pesar que ya había un compromiso de palabra que no lo haría, ya que nosotros presentaríamos un plan de recuperación de clases. El director de la DREL indicó que el ministerio de Educación le está presionando.

Nos reuniremos en asamblea de delegados para ver qué es lo que haremos, o bien nos vamos a un paro o huelga, o aceptamos que nos descuenten, pero creo que eso no lo vamos a permitir. Está en peligro la recuperación de clases a los alumnos porque nos quieren descontar nuestros haberes.

Eso solo está ocurriendo en Loreto porque en la mayoría de regiones no se les va a descontar por acuerdos con sus gobiernos regionales, como por ejemplo en Puno, Tumbes, y otros. La ministra de Educación puede pedir un montón de cosas, pero es probable que se vaya este viernes cuando sea interpelada en el Congreso.

Además el sector se ha desconcentrado, el gobierno regional es autónomo junto con la dirección regional de Educación. Vamos a ver si hacemos las gestiones para reunirnos con el gobernador Fernando Meléndez, todo está en manos de él. Ellos ya conocen el tema, es una decisión política”, indica Renato Achata, docente y dirigente de base. (Gonzalo López)