“Todavía no podemos adecuarnos a la norma nacional en cuanto a las licencias de conducir”

María Huansi, gerente de Tránsito de la Municipalidad Provincial de Maynas:

Multa para motocarros por no tener revisión técnica es de 197.50 soles

Para motocicletas, la multa es 1,975 soles

Ayer por la tarde, funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se reunieron con sus pares de la Municipalidad de Maynas para ver lo relacionado a la licencia de conducir así como algunas preguntas que en su momento se le hizo al Ministerio de Transportes respecto al nuevo reglamento de emisión de licencias.

“El Ministerio de Transportes debería haber aprobado 10 protocolos para nosotros adecuarnos a la norma pero se han aprobado tres por lo que como municipalidad no podemos implementarlo todavía. Por ejemplo, la Dirección de Transporte todavía no aprobó su texto único de cuánto va a cobrar por los exámenes y la capacitación. Estamos en ese proceso”, indicó María Huansi, gerente de Tránsito de la Municipalidad Provincial de Maynas.

En cuanto a que a partir del 1 de setiembre volverán las batidas policiales exigiendo revisión técnica a las motocicletas y motocarros, la funcionaria indicó que eso ya es cuestión de la policía.

Además dijo que desde julio la norma en el reglamento de tránsito se ha modificado a nivel nacional, en donde resalta que los motocarros pagan una multa de 197.50 soles si no tienen revisión técnica, mientras que las motocicletas continúan pagando 1,975 soles.

“Nosotros no imponemos a la policía que haga ese trabajo, no es potestad de la municipalidad, que quede claro eso. La norma ya se ha modificado, en el caso de motocarros es el 5 por ciento de la UIT (197.50 soles) por no tener revisión técnica. Para las motocicletas es el 50 por ciento de la UIT (1,975 soles). Esta modificatoria del decreto supremo es de carácter nacional.

Nosotros como municipalidad vamos a sugerir a la Dirección de Transporte, para que a su vez le haga llegar a su Ministerio, que pueda bajar la multa de 50 por ciento de la UIT para las motocicletas que no cuenten con revisión técnica, dada la cantidad de pedidos que hay sobre este tema por parte de los ciudadanos”, aseveró la señora Huansi. (Gonzalo López)