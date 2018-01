El país entero sigue paso a paso lo que se puede conocer respecto a las investigaciones que realiza el Ministerio Público (fiscalía) del caso de mega corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y lo actuado en nuestro país que vincula a varios ex presidentes de la República, y otras autoridades, empresarios y quienes resulten responsables.

Justamente es a eso, a la determinación de responsabilidades y que se aplique la drasticidad de la legislación peruana en temas de delitos de corrupción. Se tiene que sentar precedente y que los discursos de aplicar justicia no se quede allí, sino que se demuestre que la administración judicial en el país es digna de llevar impecablemente casos como los que ya tienen a cuestas y significan más que un reto.

Es así que en el sentido de las investigaciones se conoce que los fiscales de Lavado de Activos, Germán Juárez y José Domingo Pérez iniciarán esta semana los procedimientos necesarios para interrogar al ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en calidad de testigo, según lo difundió el diario El Comercio.

Indican que la defensa de Barata, reafirmó que su cliente está dispuesto a dar su testimonio a la Fiscalía peruana, ya que existe un acuerdo para que colabore con las investigaciones a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y al expresidente Ollanta Humala. Se ha dicho que las autoridades brasileñas definirán la fecha y el lugar de la diligencia.

Y como conocemos, los magistrados de nuestro país ya interrogaron a Marcelo Odebrecht en noviembre del año pasado y según la versión de IDL – Reporteros, el empresario declaró que apoyó a los políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Fuerte el tema, muy pero muy fuerte, y se tiene que conocer toda la verdad.

Lo que sí apena, aunque se veía venir, es el involucramiento al propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, cuando según el mismo medio, el exdirector ejecutivo señaló que también recibió consultorías y que su intermediario en Perú fue Barata.

Vale remarcar sobre este complejo caso (que debe ser de nuestro interés seguirlo), que el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la compañía admitió ante la Justicia de EE.UU. haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse grandes obras entre 2005 y 2014. Vergonzoso, lamentable e imperdonable. Solo que se aplique la rigidez de la ley.