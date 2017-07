Congresista Tamy Arimborgo, pide seguir analizando intención de eliminar el reintegro tributario

Tras la reciente invitación de alumnos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la congresista de la República por Loreto, Tamy Arimborgo, donde constató la falta de funcionamiento de la planta de gaseosa y se comprometió a buscar soluciones, como en el tema de las prácticas profesionales para los estudiantes.

De otra parte, y en relación al reintegro tributario que tuvo especial interés en anterior entrevista, la parlamentaria manifestó: “Tenemos que pensar que los empresarios generan puestos de trabajo. Aunque lo del reintegro tributario más que un tema de bancada es un tema regional”.

Arimborgo, amplió su comentario: “Entonces acá nosotros como región, yo entiendo que primero debemos de tomar conocimiento de cuáles son los beneficios que nos da el reintegro tributario. Sé que no llega al bolsillo del consumidor, por eso es que se está pidiendo que esto desaparezca”.

Es de la opinión de que se siga conversando. “Yo soy de la posición que mientras mayores beneficios vengan a nuestra región, nosotros debemos recibirlos, es que no tenemos conexión terrestre, ni conexión por electricidad. Por eso debemos pedir que vengan más beneficios”.

Finalizó: “No podemos dar por hecho esto no va. También te dije en anterior entrevista que hay nuevos productos que deberían ser considerados dentro del paquete del reintegro tributario, como es el gas”. (Diana LM.)