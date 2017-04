Arq. Gabriela Vildósola, decana regional del Colegio de Arquitectos.

«Es la Municipalidad de Maynas la encargada de desarrollar el plan específico de acuerdo a Ley».

Hace 30 años que 85 inmuebles fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios que celebra la UNESCO todos los 18 de abril, en el auditorio de la Universidad Científica del Perú, se propició un espacio de reflexión sobre el Patrimonio cultural. «Sobre lo que estamos haciendo para salvaguardar, conservar el patrimonio de toda la humanidad», declaró la arquitecta Gabriela Vildósola Ampuero, decana regional del Colegio de Arquitectos de Loreto.

«En general nosotros como Colegio de Arquitectos queremos también llamar un poco la atención respecto de la zona monumental de nuestra ciudad y de lo que podríamos hacer a partir de hoy, a 30 años de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación».

La idea es lograr un desarrollo económico, social y cultural de la zona monumental de la ciudad de Iquitos, y por ende de los ciudadanos. «Hay una Resolución Ministerial N° 793 del año 1986 que declara no solo 85 inmuebles patrimonio cultural de la Nación, sino una zona monumental que cuyo perímetro es justamente desde el entonces río Amazonas que pasaba por el Malecón, la calle Moore, la Tavara West, Dos de Mayo y Julio C. Arana (Palcazu)».

Explicó que lo que quieren es generar el espacio de empezar a discutir el tema. «Nosotros creemos que debe haber una planificación de la zona monumental, lo establece la normatividad actual, el Decreto Supremo N° 022 establece que debe haber un plan específico para la zona monumental».

Informó que el Plan de Desarrollo Urbano de nuestra ciudad aprobado hace 6 años también determina que tenemos que desarrollar un Plan Maestro para la zona monumental, donde no solo involucre el patrimonio cultural, que es su objetivo final. Implica el desarrollo de la zona monumental en el aspecto económico, social, cultural, los espacios públicos, las vías públicas, las actividades culturales.

Señaló que «es la Municipalidad de Maynas la encargada de desarrollar el plan específico de acuerdo a la ley, entonces hemos invitado a un representante de Maynas para desarrollar una mesa redonda a ver qué es lo que están haciendo en relación a la zona monumental».

Indicó que la zona tiene muchísimos problemas, «no solo el deterioro de los monumentos, sino también del espacio público, los problemas urbanos y todo se concentra en el centro». Sobre la conservación de otras zonas monumentales del país, dijo que «las metodologías podríamos utilizarlas, pero sí hay zonas como por ejemplo los centros históricos de Lima, Cusco, Arequipa, cuentan con un plan específico para sus zonas monumentales, sus centros históricos, Cajamarca, Trujillo, en realidad casi todas las ciudades de nuestro país tienen un rico patrimonio que protegen y cuidan».

Incidió que «aquí se ha dejado mucho de lado, el tema de la planificación, la autoridad, la voluntad política para poder ordenar las zonas monumentales. Nuestra cultura es muy informal, hacemos las cosas que queremos, no nos importa mucho las normas, porque las normas existen, la cosa es que no hay quien las cumpla y quien las haga cumplir».

Respecto a los propietarios que algunos quisieran hasta demolerlos, comentó: «Sí, por eso hemos invitado a un representante de la Cámara de Comercio que básicamente hay mucho comercio en la zona, que aun cuando parezca que es un motor económico, tal vez en la zona monumental habría que distinguir el comercio más adecuado, no todo el comercio podría estar en la zona monumental, es un primer acercamiento con parte de los propietarios, pero ya a partir de aquí la idea es empezar a trabajar un plan».

Agregó: «Nosotros hemos ofrecido a la Municipalidad el apoyo técnico necesario como colegio profesional para poder encaminar el plan específico que se está necesitando. Nosotros como Colegio tenemos un plan de trabajo y en ese sentido uno de nuestros puntos más importantes es esto de desarrollar la zona monumental de nuestra ciudad». (Diana LM.)