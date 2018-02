Gobernador Fernando Meléndez:

La inversión entre obras por núcleos ejecutores y por contrata supera hasta la fecha la cifra de más de 33 millones de soles.

Es la mayor inversión en el área jamás realizada ni en los periodos que abundaba el canon petrolero.

A ello hay que sumar la titulación de tierras de 122 comunidades indígenas que demandó 3 millones y medio de soles.

Una inversión que supera los 33 millones de soles en diferentes obras ha realizado hasta la fecha la gestión del Gobierno Regional de Loreto que preside Fernando Meléndez Celis en la zona denominada de las cinco cuencas que abarca los ríos Marañón, Chambira, Pastaza, Tigre y Corrientes.

“Se trata de una cuantiosa inversión jamás realizada en el área ni siquiera en el periodo en que abundaba el canon petrolero”, señaló el gobernador regional, quien agregó que “esa inversión se expresa en nuevas infraestructuras educativas, establecimientos de salud, sistemas de electrificación y losas deportivas a favor de los pueblos indígenas que redundará en la mejora de la prestación de los servicios básicos del Estado y en un incremento de su calidad de vida que debemos seguir coberturando en los próximos años”.

De las 89 obras ejecutadas y las que están en proceso, 71 son obras que se realizan a través de núcleos ejecutores, mientras que 18 son obras que están a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto.

Obras por núcleos ejecutores

La modalidad de núcleos ejecutores consiste en que una vez identificado o priorizado un proyecto, la comunidad firma un convenio con el Gobierno Regional de Loreto para la elaboración del expediente técnico y el financiamiento de la obra, proceso que se realiza con el apoyo de la Gerencia Regional de Asuntos Indígenas. La entidad regional les entrega el dinero por tramos según el avance de las obras, pero son los mismos comuneros indígenas los que le ejecutan y son responsables de su entrega final.

“Bajo la modalidad de núcleos ejecutores tenemos ejecutados o en ejecución un total de 37 sistemas de electrificación, 29 infraestructuras educativas y 5 establecimientos de salud que hasta el momento representan una inversión del Gobierno Regional de Loreto de 17 millones 434 mil 477 soles, una cifra que ningún gobierno invirtió, pero que nosotros lo hemos hecho, a pesar de la caída del canon petrolero, porque tenemos como norte la justicia social”, dijo el gobernador Meléndez, quien abundó en que “12 obras se encuentran en pueblos de la cuenca del Marañón, 6 en el Chambira, 26 en el Pastaza, 10 en el Tigre y 17 en el Corrientes”

Obras a través de la Gerencia Regional de Infraestructura

Por otro lado, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto se tienen 15 obras de infraestructura educativa, 1 establecimiento de salud, 1 electrificación y 1 losa deportiva. En cuanto a su ubicación, 5 están el río Corrientes, 1 en el río Tigre, 9 en el Pastaza, 2 en el Chambira y 1 en el río Marañón, lo que representan una inversión de 16 millones 345 mil 733 soles.

“Si sumamos ambas cifras, solo en obras en las 5 cuencas tenemos una inversión de 33 millones 780 mil 210 soles; díganme, quién invirtió esa cifra en todos los gobiernos anteriores?

Récord de titulación de comunidades indígenas

“Sin embargo, no son solo obras lo que hemos hecho en las 5 cuencas, también hemos realizado un vasto programa de titulación de comunidades indígenas, habiendo alcanzado la cifra récord de 122 comunidades tituladas, de las que 31 comunidades indígenas están en el río Marañón, 18 en el río Tigre, 24 en el río Corrientes y 20 comunidades en el río Pastaza, lo que demandó una inversión de 3 millones 500 mil soles”, abundó el gobernador regional.

Fernando Meléndez dijo que “hay todavía mucho por hacer, pero nadie podrá negar que mi gestión ha hecho un gran esfuerzo para destinar recursos a favor de las comunidades indígenas en un periodo difícil para el presupuesto del Gobierno Regional de Loreto, donde los recursos del canon petrolero han menguado ostensiblemente hasta casi desaparecer; sin embargo, a pesar de eso, utilizando transparente y eficientemente los recursos, optimizando los gastos, definiendo prioridades y de la mano con las comunidades, hemos logrado hacer lo que ningún gobierno antes había hecho a favor de las poblaciones indígenas”.

Señaló que “por esa razón, es necesario mantener la paz social; a gobiernos anteriores que no hicieron nada, no invirtieron, y que por el contrario les han robado su dinero, no le cerraron ningún río; sin embargo, nosotros que estamos demostrando nuestra contundente acción de gobierno, tenemos que afrontar el peligro del cierre del río Marañón que derivará en la mengua de nuestra economía que recién está emergiendo después de la crisis del canon petrolero”

“Es necesario, por ello, reflexionar sobre la responsabilidad que nos compete a todos en la construcción de la prosperidad y justicia social en nuestra región, no hay que dispararnos a los pies nosotros mismos”, finalizó.