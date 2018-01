T, sobre resultados de investigación del Reintegro Tributario realizado el 2016. Podría ser la gran estafa.

“No existió mercaderías, solamente papeles, como lo comprobó la SUNAT luego de realizada las inspecciones y verificaciones”.

Entre el 2008 y 2017 “el gobierno nacional devolvió a comerciantes de Loreto la suma de S/.892 millones de soles”.

El tema de la política tributaria ha quedado inconcluso a nivel de debate, que incluso se formaron comisiones de trabajo en la Cámara de Comercio de Loreto, y se desconoce si se puede hablar de resultados y propuestas; lo que sí se mantiene en la actualidad es un resultado de supervisiones realizadas por la Sunat el 2016. Respecto al tema tributario en Loreto, declara el economista Roger Grández Ríos.

“La aplicación de políticas tributarias tienen como propósito activar reactores económicos para encender procesos de cambios que alguna vez estuvieron dormidos o inertes, o activando procesos con resultados estériles, y en el extremo, perjudicando caminos fértiles.

Cuando el Perú vio a la Amazonía, desde su dimensión centralista, se obsesionó de sacar provecho de su inmensidad territorial y desolada y de su riqueza expresada en una naturaleza virginal. Vivió del caucho como del guano, y por su negligencia entreguista negoció territorio con sus vecinos para esconder su ineficiencia, su apatía e incluso su cobardía; distribuyó espacios territoriales, asignándoles, a su propio juicio y quehaceres, la aportación de recursos de acuerdo a su dotación, y la Amazonía con su inmensidad forestal fue saqueada otorgando privilegios mezquinos para legalizar su latrocinio.

Apuntó a recursos para toda especie que generen valor, que otorgue riqueza y al mismo tiempo proclamaba y extendía marginación demográfica, al punto que la unidad amazónica fue desprendiéndose de a poco y de a poquitos, porque sus poblaciones creen con justicia que creando nuevos espacios territoriales pueden facilitar su progreso social y económico y cuyo abandono calza con su esquema real que no saben qué hacer, desde el gobierno nacional, y cómo interactuar con la Amazonía, su frontera y sus comunidades.

En este desorden de juicios de valor para entender el proceso de desarrollo esquematizado para la Amazonía, se promovieron normas tributarias que se diseñó para perpetuar un sistema económico dependiente y pobre a la vez, con el argumento que somos una región desconectada y con enormes deficiencias en infraestructura, y para compensar estas diferencias y no volvernos más pobres, el Estado generoso y grandilocuente decidió que otros territorios y otras personas, con otros beneficios, produjeran bienes para alimentarnos y retribuir a los comerciantes por las transacciones al devolver el impuesto pagado, para que los precios finales no impactaran fuertemente a los consumidores.

El Estado, en vez de promover y potenciar desarrollo local en función de sus capacidades de posesión de recursos, lo marginó, conservando incentivos tributarios que desalientan transformación, en vez de generar riqueza local, capitalizar el factor humano para explotar sus habilidades y conservar sus recursos para transformar.

En todos estos años, y al no mostrar ningún signo de transparencia de parte de la Cámara de Comercio de Loreto para mostrar qué productos tienen o no reintegro tributario de los bienes que adquieren fuera de la zona y que se comercializa en Loreto, el miedo colectivo erizó la piel de sus ciudadanos al conocer que este beneficio sería eliminado, y por tanto afectaría directamente los ingresos, principalmente de la clase social más vulnerable.

Protestas y el descontento social eran evidentes, porque les hicieron creer que los productos, desde la A hasta la Z, tenían beneficios. Y no es así.

Sin embargo, los ingresos personales 1) de los comerciantes que gozan y se benefician de este mecanismo tributario se vieron incrementados en medio de una recesión económica y desempleo desenfrenado en estos 3 últimos años.

En el 2016, la SUNAT detectó que mercaderías manifestadas en las guías de remisión de remitente y transportista y que pasaron por los puntos de control obligatorio de la SUNAT con sellos de control firmados por sus propios funcionarios, y que supuestamente transportaban mercaderías con beneficio del Reintegro Tributario que circularon por el Pongo de Caynarachi y por los peajes a lo largo de la carretera, no pasaron por los puntos de peaje de la concesionaria IIRSA Norte S.A.

2/. No existió mercaderías, solamente papeles, como lo comprobó la SUNAT luego de realizada las inspecciones y verificaciones. En los 10 años anteriores (2008-2017) el gobierno nacional devolvió a los comerciantes de Loreto la módica suma de S/.892 millones; y en el último año, en medio de la crisis, la SUNAT les transfirió, vía devolución del IGV, la cantidad de s/.107 millones, en cuya distribución, 3 comercios concentran el 25% del Reintegro Tributario”.

APUESTA POR FORMULAR UN MARCO TRIBUTARIO PROMOTOR

“La apuesta por formular un marco tributario promotor y ejecutor de iniciativas locales y que vaya de la mano con infraestructura de apoyo para la transformación, será el camino a tomar de aquí para adelante. Para este 2018, las inversiones en Loreto puede pasar fácilmente los s/.1,800 millones y el GORE Loreto puede llegar a los s/.800 millones, dando un doble salto respecto al año anterior vigorizado por la eliminación del Reintegro Tributario y apalancando su valor por 4 veces en un solo año.

Plantear una modificación tributaria, por sí sola se vuelve insípido y estéril en términos de resultados, vacío para equilibrar la marginación demográfica, débil para buscar la cohesión territorial y, en los extremos, un disgusto social. Emprender incentivos fiscales para alcanzar progreso y caminar para el desarrollo. Es hora de tomar decisiones”, detalló el economista Roger Grández.

(Diana López M.)