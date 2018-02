Hecho ocurrió en terrenos de Juan del Cuadro

Una mujer que minutos antes había bajado de un motocarro, fue víctima de asalto por parte de tres sujetos quienes con cuchillo en mano le cortaron el brazo y se llevaron sus productos de pan llevar, así como dinero en efectivo que tenía en su cartera.

Este lamentable hecho ocurrió la madrugada de ayer, cuando la víctima regresaba de hacer sus compras en el mercado Modelo.

La madre de familia se dirigía hasta su domicilio ubicado por los terrenos de Juan del cuadro, ubicado en la zona de Versalles, en el distrito de Punchana, cuando de pronto fue interceptada por estas personas de mal vivir, que poco o nada les importó que la mujer esté sola y no pueda defenderse.

Ante esta situación los vecinos del lugar indicaron que no es la primera vez que las personas que viven por este sector, son víctimas de constantes robos y asaltos.

Exigieron la presencia del serenazgo de Punchana y de la Policía Nacional del Perú, ya que los delincuentes cada vez que cometen sus actos delictivos, se esconden entre los matorrales que hay en estos terrenos hasta que la policía se retire del lugar. Si no hay solución por parte de las autoridades, los vecinos que viven por este sector, indicaron que van a tomar acciones radicales y si es posible harán justicia con sus propias manos (C. Ampuero)