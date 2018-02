Hombre fue llevado a la comisaría, mientras que la agraviada al hospital Iquitos

Un padre de familia fue acusado de agredir salvajemente a su conviviente y a su menor hijo de tan solo dos meses de nacido.

Tras este lamentable hecho, el sujeto identificado como Ausberto Rodríguez Baquinahua (25), fue reducido por vecinos del caserío Cabo López, ubicado en el distrito de Belén, quienes le ataron de manos hasta la llegada de la Policía Nacional.

“Era la una de la madrugada cuando nos dimos cuenta que algo raro pasaba, ya que la señora agredida vino a comprar pastillas para el dolor, para su hijito, ya que no paraba de llorar y decía que era para él. Cuando le pregunté a la señora qué había pasado, me contó que su marido le golpeó brutalmente a ella y a su hijito, todo por celos. Así que no dejamos que la vecina regrese a su casa y nos fuimos a la casa del desgraciado y le cerramos con candado hasta que llegue la policía, un poco más y este maldito mata a su mujer y a su hijo”, contó indignado Gardel Tito, vecino del lugar.

Según contó la mujer del agresor, el hecho se registró luego que el hombre, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y cegado por los celos, le reclamara porque estuvo bailando con otro hombre.

“Esperó que terminara de pandillar para que venga a mi casa y desate su ira contra mí y contra mi hijo, estaba borracho y me reclamó porque estaba bailando con mi vecinos, le dije que solo era un ratito y no entendió y empezó a golpearme. Lo que más me molestó fue que le metió dos golpes en la cabeza de mi hijito dejándole dos chichones”, refirió Gisela Murayari, víctima de agresión

Fue así que los pobladores de este caserío retuvieron al sujeto, trataron de lincharlo y luego fue entregado a manos de la Policía Nacional del Perú, quienes le trasladaron hasta la comisaría del sector.

Entre tanto, la madre y el menor fueron llevados a bordo de una ambulancia del SAMU hasta el hospital Iquitos para que sean atendidos por los médicos de turno. Minutos después la jefa de la DEMUNA de Maynas se hizo cargo del caso y señaló que luego de haber recibido la atención médica del caso, la madre y su menor hijo se encontraban fuera de peligro y en buen estado de salud. El agresor fue denunciado por tentativa de feminicidio.

(C. Ampuero)