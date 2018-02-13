SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: JUANNY VIOLETA GOMEZ CASTRO, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA CONJUNTAMENTE CON MIS HERMANOS GIAMNINA ZARINA GOMEZ CASTRO, LEONIDAS SOCRATES GOMEZ CASTRO, LEON DANILO GOMEZ CASTRO; DE QUIEN EN VIDA FUERAN MIS EXTINTOS PADRES BIOLOGICOS NORMA LUZ CASTRO TUESTA, FALLECIDA EL 06 DE ENERO DEL 2013, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO. AVENIDA 28 DE JULIO S/N, SIENDO SU ULTIMO DOMICIILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SANTA ROSA Nº. 673, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, HUMBERTO GOMEZ DA SILVA, FALLECIDO EL 27 DE MAYO DEL 2017, HECHO OCURRIDO SU ULTIMO DOMICIILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SANTA ROSA Nº. 673, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LOS MENCIONADOS CAUSANTES SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas – Loreto
V-1 (13)/F.2133
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ EL SEÑOR: HECTOR DENIS FERREYRA REATEGUI, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA SU SEÑOR PADRE, DON: RAYMUNDO FERREYRA DASILVA, FALLECIDO EL 25 DE MAYO DEL AÑO 1982, EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA, DE LA CIUDAD DE LIMA, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JOSE GALVEZ N° 1240, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO.- INDICANDO COMO LOS ÚNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS AL SOLICITANTE Y SU SEÑORA MADRE, DOÑA AIDA FLORINDA REATEGUI DE FERREYRA.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas – Loreto
V-1 (13)/F.2133
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: ROSSANA PANDURO DE GARCIA, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA QUE EN VIDA FUERA SU CONYUGE, SEÑOR: RICARDO GARCIA PINCHI, FALLECIDO EL 25 DE ENERO DEL AÑO 2018, EN EL HOSPITAL III ESSALUD – IQUITOS, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN EL PASAJE ALFONSO UGARTE N° 52, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO.- INDICANDO COMO LA ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas – Loreto
V-1 (13)/F.2133
S/ 20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: NORMA DA LUZ VIEIRA SANDOVAL, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE LOS QUE EN VIDA FUERAN SUS SEÑORES PADRES, DON: JUAN VIEIRA DUARTE, FALLECIDO EL 22 DE AGOSTO DE 1984, EN ESTA CIUDAD; Y DOÑA MATILDE SANDOVAL DE VIEIRA, FALLECIDA EL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, EN LA CIIUDAD DE LIMA. QUIENES TUVIERON COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO N° 248, DEL DISTRITO DE IQUITOS – MAYNAS – LORETO.- INDICANDO COMO ÚNICOS Y PRESUNTOS HEREDEROS A LA SOLICITANTE, Y SUS HERMANOS ARCY VIEIRA SANDOVAL; ADEMIR VIEIRA SANDOVAL; JUAN VIEIRA SANDOVAL; EDSON VIEIRA SANDOVAL; JULIO ALBERTO VIEIRA SANDOVAL.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN A LOS MENCIONADOS CAUSANTES SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas – Loreto
V-1 (13)/F.2133
S/ 20.00