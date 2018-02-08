SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: ROLANDO FRED ALVARADO VASQUEZ, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA; DE QUIEN EN VIDA FUERA MI EXTINTA MADRE BIOLOGICA ANA DE JESUS VASQUEZ VDA DE ALVARADO, FALLECIDA EL DOS DE SETIEMBRE DEL 2017, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL III IQUITOS, SIENDO SU ÚLTIMO DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE BOLOGNESI 1118, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONE DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(08)F/2107
S/20.00
PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PUBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRON MORONA Nº 161 – IQUITOS, DON GRIMALDO RIOS RAMOS, SOLICITA LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN FUERA EN VIDA SU CONYUGE DOÑA LUZ MARINA MEJIA TORRES, QUIEN HA FALLECIDO EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE VICTOR RODRIGUEZ ERAZO Nº 132, DEL DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
IQUITOS, 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2018
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS.
V-1(08)