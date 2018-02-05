SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: JORGE AQUILES SANTILLAN ANGULO, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA, DE QUIEN EN VIDA FUERA MI EXTINTA MADRE BIOLOGICA ALCIDIA ANGULO LOPEZ, FALLECIDA EL VEINTIUNO (21) DE MAYO DEL AÑO 1989, HECHO OCURRIDO EN SU ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GARCIA SAENZ Nº. 595, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONE DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(05)F/2092
S/20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: LESLY MILAGROS JIMENEZ ALVARADO, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA CONJUNTAMENTE CON MI HERMANA JAZMIN CHERY PEREZ ALVARADO; DE QUIEN EN VIDA FUERA MI EXTINTA MADRE BIOLOGICA YARA ALVARADO DE FREITAS, FALLECIDA EL 2 DE JUNIO DE 2017, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, TENIENDO COMO ULTIMO DOMICILIO, EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CALLAO 585, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONE DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(05)F/2092
S/20.00
AVISO DE SUCESIÓN INTESTADA.
Ante mi CESAR ELI VILLAR QUEVEDO – NOTARIO PUBLICO DE MAYNAS y en mi oficio notarial en la av. Quiñones 1208, (costado del colegio nacional de Iquitos – CNI) San Juan Bautista – Maynas – Loreto, DAVIS ALVAN VELA solicita la sucesión intestada de ELIZALDE ALVAN CORA, fallecido el 10 de enero de 2018 en el hospital III Iquitos, lo que cumplo con publicar conforme a ley. San juan bautista, 23 de enero de 2018.
CÉSAR ELÍ VILLAR QUEVEDO
Notario Público
V-1(05)F/2095
S/.20.00