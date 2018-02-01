PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, PERLA JUANA RAMIREZ CURICHIMBA Y KARLA RAMÍREZ CURICHIMBA, EN SU CALIDAD DE HIJAS BIOLÓGICAS SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE SU FINADA MADRE DOÑA CLARA CURICHIMBA TAMAYO, FALLECIDA EN SU DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE CUZCO Nº 358, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EL DIA 10 DE ENERO DEL AÑO 2018; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.- IQUITOS, 30 DE ENERO DEL AÑO 2018.-
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS.
V-1(01)
PUBLICACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 163 – IQUITOS, NORA MARINA YOPLACK DE SOARES, EN SU CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE, MARIA CAMILA SOARES YOPLACK, MARINA TERESA SOARES YOPLACK, GERMANA SOARES YOPLACK DE SILVA, ROSANA SOARES YOPLACK, MARIA ESPERANZA SOARES YOPLACK, LILIANA SOARES YOPLACK Y MARTIN GERMANO SOARES YOPLACK, EN SU CALIDAD DE HIJOS BIOLÓGICOS, SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE DON GERMANO SOARES LEITE, CON ULTIMO DOMICILIO EN LA CALLE CABO PANTOJA Nº 212 – IQUITOS, Y FALLECIDO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO – PUNCHANA, EL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2017; LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.- IQUITOS, 30 DE ENERO DEL AÑO 2018.-
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS.
V-1(01)