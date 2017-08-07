SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: BETY BAOZ PACAYA, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA, CONJUNTAMENTE CON SUS HERMANOS MARITSA ROSANA BAOS PACAYA, GIULIZA BAOS PACAYA, ANDERSON BAOS PACAYA, CARLOS BAOS PACAYA, MALLELI CARICIA BAOS PACAYA, ABIGAEL BAOS PACAYA, ERNESTO HERNAN BAOS PACAYA, RODOLFO BAOS PACAYA, Y MI MADRE ESPOSA DEL CAUSANTE NEOMICIA PACAYA YAHUARCANI, DE QUIEN EN VIDA FUERA SU EXTINTO PADRE ROLANDO BAOS YAICATE, FALLECIDO EL 11 DE MARZO DEL 2017, HECHO OCURRIDO EN ESSALUD, TENIENDO COMO ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN EL A.H. LOS DELFINES – C.A LAS FLORES MZ A LT. 20, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(07)F/1184
S/.20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ SANDOVAL, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA, DE QUIEN EN VIDA FUERA SU EXTINTO PADRE ROSENDO RODRIGUEZ VALLES, FALLECIDO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL III IQUITOS, TENIENDO COMO ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN EL PASAJE MIAMI Nº. 26, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(07)F/1184
S/.20.00