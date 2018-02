Gobernador Fernando Meléndez:

“Este es un tema que corresponde al gobierno nacional, pero nosotros estamos aquí para facilitar soluciones”, señala gobernador regional.

Se planteó una mesa ejecutiva logística que fue aceptada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Tras la intervención directa del gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez, ante el Poder Ejecutivo, para encontrar una solución a los reclamos de los armadores de Iquitos y Pucallpa que iniciaron un paro en días pasados, el gobierno nacional sostuvo una reunión con los dirigentes de los transportistas fluviales que se desarrolló ayer en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

En esta reunión en la que participaron la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, los armadores plantearon sus demandas, las mismas que fueron discutidas preliminarmente para entrar a una segunda fase que será la constitución de una mesa de trabajo en la que se revisarán puntualmente los puntos de la agenda; entre ellos, las multas indebidas que según los demandantes les son cobrados por la Capitanía de Puerto, la empresa ENAPU y la Autoridad Portuaria Nacional; así como una revisión de las normas de transporte fluvial que según los armadores son plagiadas de las normas marítimas internacionales.

Igualmente, los armadores señalan como parte de sus reclamos la no agilización por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del trámite para el funcionamiento debidamente formalizado de los embarcaderos alternos al puerto de Iquitos; y el régimen tributario aplicado por la SUNAT que grava con 29.5% del Impuesto General a la Renta al transporte fluvial de carga y pasajeros, cifra muy alta si se compara con el sector turismo al que solo se aplica el 5% anual.

“Este es un tema que le corresponde resolver al gobierno central; pero he tomado el toro por las astas, yo dije que voy a apoyar a los armadores para resolver este problema, soy y seré el puente del diálogo entre los armadores y el Poder Ejecutivo, por lo que hemos planteado la instalación de una mesa ejecutiva de logística con la ministra de Economía para tratar acerca de las tarifas y tasas abusivas que se cobran en el transporte fluvial, ya que estamos cansados que el centralismo nos siga tratando como cenicienta; Loreto hoy en día tiene que defender lo nuestro; no es justo que nos sigan cobrando como si fuéramos un transporte marítimo”, declaró Fernando Meléndez.

Y efectivamente, el acuerdo llegó en horas de la tarde, cuando se acordó constituir un espacio para el diálogo que permita la solución de los problemas, tal como lo planteó el gobernador regional de Loreto.

El Dato

El comunicado de los armadores dice lo siguiente: “En reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, Dra. Claudia Cooper; los Gobernadores Regionales de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis y de Ucayali, señor Manuel Gambini; y los presidentes de la Asociación de Armadores, señores Confesor Lachos y Luis López Panduro, se llegó al acuerdo de instalar la Mesa Ejecutiva Logística, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, en el lapso de una semana, donde se solucionarán los problemas identificados en el pliego de reclamos. Por tal motivo, se suspende la medida de transporte fluvial, retornando las actividades a su normalidad”