Congresista César Villanueva, sobre el Reintegro Tributario

El congresista de la República, César Villanueva Arévalo, está de visita de trabajo en nuestra ciudad y realizó comentarios sobre el Reintegro Tributario: “Me parece bien importante que estén en el debate de la eliminación el Reintegro Tributario”.

Se explayó sobre la experiencia en su región. “El caso de San Martín se dio, uno porque somos una región que no tenía nada de ingreso propio, canon por ejemplo y dependíamos al 100% del Estado. Pero, la otra verificación es que estas exoneraciones no impactan sobre los beneficios a la población y al propio desarrollo de la región.

Son cientos de millones que se van, pero ni el Estado lo recibe porque están exonerados, ni la población supuestamente beneficiaria la recibe, porque igual te aplican el 18 % de todas maneras. Entonces es un regalo que se está haciendo a pocas personas que obviamente tienen este tipo de acción empresarial-comercial.

Así que el temor siempre es que al eliminarse una exoneración pueden subir los precios. Eso no ha sucedido en el caso de la región de San Martín, porque cuando hay competencia bajan más bien los precios, o sea hay competencia de comerciantes, pero la competencia es buena cuando la población está dentro de una dinámica económica, produce, genera empleo, da valor agregado, es el movimiento que se requiere.

En este caso ustedes tienen mucho más ventaja que San Martín. Uno es el monto de inversión que ustedes captarían anualmente. En el caso de San Martín nosotros tenemos hasta ahora un promedio de ingreso anual de 45 millones de soles al haber eliminado esa exoneración. Eso puesto en el caso de Iquitos (Loreto), tiene aproximadamente entre 118, a 120 millones de soles, o sea, tres veces más”.

FONDOS PARA LA REGIÓN

“Entonces esos fondos pasan a la región, se quedan en la región. No se van ni al bolsillo de unos cuantos, ni tampoco se va al erario nacional de un Estado y gobierno centralista, sino, queda en la región. Con esa inversión ustedes no solamente pueden manejar los cien y tantos millones, sino, que eso les ayuda a palanquear más recursos negociando con el Estado.

Acá ustedes tienen una riqueza increíble para poderle pujar, por ejemplo turismo, piscicultura, agricultura, en gran parte agroindustria, industrializar lo que tienen. Yo sinceramente cuando escucho, ‘pero nosotros no tenemos un potencial’, claro que lo tienen, lo que pasa es como un diamante, enterrada en la tierra no vale nada, pero cuando lo cavas y le haces brillar, por supuesto que sí.

Así por ejemplo, ustedes tienen un escenario para el turismo increíble, y el turismo no es pues de las grandes empresas solamente, el turismo es del chiquito hasta el más grande, pero, redistribuido.

Esto es un empuje justamente para resolver el problema de la conectividad, sea por tierra, sea combinado tierra y río, sea la vía aérea. Loreto con lo que tiene este aeropuerto debería ser un aeropuerto internacional que trae turistas directamente sin pasar por Lima. No tiene sentido pasar por Lima para recién venir a Iquitos, también al Cusco, por eso es la gran pelea de los cusqueños por Chinchero.

Falta implementar unas cositas más y tratar de traer las líneas directamente acá, y acá hay mucha gente con creatividad, y todos los productos que ustedes tienen, aparte de servir como tal, por ejemplo el tema del Pijuayo, del Camu camu, la piscicultura, el Paiche solo es un proyecto no solamente para comer rico, sino de turismo, lo que pasa es que no le estamos desarrollando como debiera ser, entonces ahí hay un potencial gigantesco.

CRISIS DE LORETO Y MINISTERIO DE ECONOMÍA

En estos momentos en Loreto no se puede esconder una crisis por falta de inversión, no tiene ingresos de canon porque el petróleo ha bajado de precio, no hay producción, se ha perdido ese ingreso; entonces dependen de la buena voluntad que pueda tener el ministro de Economía para brindar algún tipo de proyecto de inversión. Ustedes con el tema de las exoneraciones podrían negociar, no estirar la mano, sino, negociar.

Con la eliminación ustedes tienen más de 100 millones de soles, para negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas para traer a valores actuales, es decir te jalas los diez años futuros y en estos momentos tienes S/. 1.000’000,000 (mil millones de soles), para los proyectos de alta prioridad que ustedes pueden elegir acá, ni siquiera Lima que no tiene por qué elegir los proyectos que hay en la región.

Pero, tenemos que tener ese coraje, esa visión de futuro, no quedarnos, por eso es que yo defiendo mucho la descentralización fiscal, y uno de los elementos de la descentralización fiscal sería esto, y ustedes tendrían una gigantesca capacidad de negociación. Lo que falta es organizarse, darle el impulso, generar todos una visión de desarrollo de hasta dónde o por dónde quieren caminar los próximos 15, 20, 25 años, esa es la ruta, porque si no andan a ciegas, haciendo proyectos de corto plazo y eso no nos va ayudar a salir del hoyo”. (Diana LM.)