“Este jueves tocaremos tres puntos: deuda social, evaluaciones y salario”, dijo docente Renato Achata

“Patria Roja (Sutep) también quiere meterse en el diálogo. Ojalá no corra sangre”, indicó.

Tres profesores del comité de lucha de los delegados de base de docentes que acatan la huelga indefinida en Loreto, fueron elegidos para representarlos en la reunión que sostendrán este jueves en horas de la tarde con el presidente de la República en la ciudad de Lima, para tratar de ver una solución a sus demandas y las clases puedan reanudarse.

“El director del colegio María Parado de Bellido dirige el comité de lucha en Loreto, el martes en la tarde hubo una asamblea y ahí se eligieron a los delegados que nos van a representar en Lima este jueves en la reunión convocada por PPK.

Somos tres, el profesor Salomón Marín, representando a los directores; Faustino Romero Bravo, representando a los maestros nombrados; y yo que represento a los contratados. En la plaza 28 de Julio, lugar donde nos hemos concentrado, hemos hecho bolsa con los compañeros para poder viajar porque el tiempo es demasiado corto.

En horas de la mañana nos vamos a reunir con la bancada fujimorista en el Congreso de la República para darle a conocer nuestros problemas y las soluciones que deseamos.

Ya por la tarde nos reuniremos con PPK todavía no sabemos dónde, pero supongo que será en palacio de gobierno, aunque nos dijeron que los de patria roja (Sutep) también quieren meterse en el diálogo. Ojalá no corra sangre.

Yendo a lo que es la reunión, lamentamos que sea el presidente de la República que tenga que salir a buscar el diálogo porque eso debió resolverse a instancias ministeriales y lamentablemente los dos ministros que salieron a querer aclarar solo amenazaron con despidos y los maestros les respondimos en las calles. PPK está reconociendo nuestra huelga y está buscando la salida.

Esperamos tocar tres puntos básicos. En el tema de la deuda social el gobierno pone que se pagará a los que tienen sentencias aceptadas, nosotros pedimos que se pague directamente. En cuanto a las evaluaciones, que no haya despidos. Y por último, el tema salarial que tenga un cronograma hasta el 2021 hasta llegar mínimo a una UIT”, indicó Renato Achata, delegado de base del colegio Túpac Amaru.

(Gonzalo López)