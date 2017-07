Presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, Sergio Barcia:

Tras la asamblea “Propuestas de Solución a la Crisis Económica de la Región Loreto”, organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, se llegó al importante acuerdo de conformar tres mesas técnicas de trabajo: Propuestas Legislativas, Shock de Inversiones y Plan Estratégico de Desarrollo Regional, las cuales serán monitoreadas permanentemente.

Al respecto, el presidente del gremio empresarial, Tato Barcia Romano, dijo que en la Cámara de Comercio de Loreto saben lo que se requiere para salir de la crisis regional. “Primero, canalizar ante el Congreso de la Republica, a través de nuestros congresistas, una Ley de Promoción e Inversión de Loreto y acá es importante diferenciar Loreto, de las otras regiones de la Amazonía; con un marco tributario estable a mediano plazo de 30 a 50 años, que resulte atractivo para los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, para fomentar el desarrollo sostenido de la región.

El Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Loreto, propone fomentar actividades productivas no solo pensando en el sacha inchi, el camu camu, el maíz, etc. ya que hay más de 200 especies de frutales nativos con un gran potencial para la agroindustria; relanzamiento de las concesiones forestales con un aprovechamiento sostenible y racional, dinamizar el sector Turismo explotando la nominación dada en el 2011 de “Amazonas Maravilla Natural del Mundo” y haciendo atractivo a Iquitos como destino turístico; aprovechamiento de la ubicación estratégica de Iquitos en el eje IIRSA Norte (Paita-Manaos); promover la llegada de capital chino a la región, mediante el aprovechamiento de la estrategia China de “Una Franja, Una Ruta”.

El presidente de la Cámara de Comercio, agregó que debemos convertirnos en una sociedad con alto grado de desarrollo humano, sin corrupción, segura y sin delincuencia. Con instituciones practicando ética y grandes valores morales, promoviendo el desarrollo humano sostenible.

“Es necesario forjar la identidad de Loreto en base a la diversidad cultural que tenemos: 31 pueblos indígenas pertenecientes a 15 familias lingüísticas. Además, concertar compromisos de inversión del gobierno nacional en infraestructura de desarrollo, salud, educación, etc. Para fomentar el desarrollo sostenido de Loreto necesitamos la modernización de hospitales y colegios debidamente equipados, se necesitan más escuelas y postas médicas modernas y bien equipadas en las zonas rurales y de frontera, implementación de los servicios básicos (agua y desagüe) en los asentamientos humanos, entre muchas cosas más”, dijo Barcia Romano.

En cuanto a la crisis, señaló que “el problema de la crisis es de organización y coordinación, necesitándose que los poderes públicos se den cuenta que se están implantando inadecuadas directrices políticas. Por lo que en la Asamblea exhortamos a todos los actores sociales a trabajar unidos por Loreto, pues es la única apuesta viable. Esto exige encarar los dramáticos desafíos de la crisis con unidad regional y concertación económica. Loreto debe comenzar a planificar mejor. Dicho de otro modo, debemos saber lo que queremos, saber cómo queremos hacerlo, estar seguros de que podemos hacerlo y, realmente, hacerlo. Y para ello Loreto debe tener un solo plan de desarrollo que, además de representar los intereses de la mayoría, debe ser conocido por todos y cada uno de sus ciudadanos. Esperamos que esta asamblea sea el punto de partida de la conformación de un espacio de diálogo abierto con miras a construir propuestas viables y consensuadas para adoptar las medidas adecuadas para superar esta recesión económica regional y así poder contar con el desarrollo sostenible e inclusivo de Loreto”, finalizó el empresario loretano. (Gonzalo López)