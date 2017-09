Exigen varios derechos y reasfaltado de la carretera Iquitos-Nauta

El día de ayer en horas de la mañana se reunieron un grupo de dirigentes de choferes en la sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para reunirse con el director regional, Víctor Gonzales y así darle a conocer sobre la formación de la “Federación de Transportistas de vehículos menores y vehículos mayores de Loreto”.

Esta federación está conformada por Luis Padilla del Águila, secretario general del “Sindicato Único de Choferes Profesionales de la Región Loreto”, Jaime Silva Mendoza secretario general del “Sindicato de Choferes y Cobradores Públicos de Loreto”, Fernando Vargas Rodríguez secretario general del “Sindicato de Choferes Dependientes e Independientes de Iquitos” y Luis Guadalupe Flores secretario general de la “Federación de Motocarristas y Transportistas de Loreto”.

Los dirigentes estaban solicitando un diálogo con el director regional de transportes desde hace más de un mes, pero hasta le fecha no les tomaba en cuenta. Fue así que el día de ayer con la presencia de algunos medios de comunicación, Víctor Gonzales, director regional, les recibió en su despacho junto a sus asesores para escuchar la inquietud de los dirigentes.

Como Federación los dirigentes exigieron la anulación del examen de la Categoría AIIIC. Que el chofer de esta categoría no rinda su examen por medios digitales, debido a que muchos de ellos desconocen el manejo y son de edad muy avanzada, esto hace que algunos salgan desaprobados poniendo en riesgo sus actividades laborales.

Exigieron que lleguen a un acuerdo tanto la Dirección Regional de Transportes como la Escuela Metropolitana para que el chofer no sea manipulado en ningún de los dos lados.

Ante esto, Víctor Gonzales indicó que van a realizar capacitaciones y simulacros solo para los choferes de la categoría AIIIC para que no tengan ningún inconveniente al momento de realizar el examen respectivo y manifestó que conversará con la señora Roció Villacorta, directora de la Escuela Metropolitana para que lleguen a un acuerdo en favor de los choferes de Iquitos.

Por otro lado, Fernando Vargas secretario general del sindicato de choferes de Iquitos, exigió que se reasfalte algunas vías de la carretera Iquitos-Nauta que se encuentran en mal estado, la señalización y el pintado de la misma, en dicha reunión el director regional de transportes aceptó dicho pedido con un presupuesto de 4 millones de soles que debería iniciarse a partir del mes de octubre.

Asimismo, los choferes se comprometieron a entregar sus padrones de todos los afiliados de cada sindicato para que el director regional de transportes tenga conocimiento la cantidad de choferes que están en dichos gremios.

Finalmente, esta Federación señaló desconocer al señor Gener Cullqui como dirigente de los choferes porque no representa a ningún gremio de los mencionados. Los integrantes de estos sindicatos sostuvieron que Cullqui se tomaría atribuciones a nombre de la dirección regional de transporte aduciendo que por medio del director regional de transporte puede otorgar licencias con mucha facilidad, como prueba llevaron algunos testigos, entre ellos choferes, quienes habrían sido estafados por el ex dirigente. (C. Ampuero)