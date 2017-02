El domingo le propinaron golpes de puño y patada de manera cobarde

“No sé por qué me agredieron, no pertenezco a ningún gremio. Solo soy un profesional que gané un concurso a nivel nacional”.

El último domingo, aproximadamente a las 5 de la tarde, Luis Heraldo Pérez Chávez, administrador del centro de esparcimiento Conafovicer, fue cobardemente agredido por militantes de Construcción Civil.

El hecho ocurrió mientras el agraviado se encontraba en la sala de juegos junto con una auditora que había llegado de Lima. De la nada, y ante sorpresa general, primero aparecieron dos sujetos para propinarle golpes de puño y patada.

“El domingo hubo una ceremonia de juramentación de la nueva junta directiva del gremio de Construcción Civil, que estuvo presidida por el secretario general Huberto de Bernardi Celis, y les proporcionamos el local del Conafovicer de manera gratuita. Incluso llegó gente de la sede central.

Mientras yo estaba conversando con una señorita que llegó para hacer auditoría, le muestro la sala de juegos y se acercan a agredirme primero con lisuras ‘hijo de p…, administrador no te queremos acá, lárgate’. Luego uno me comenzó a reventar la cara y luego se sumó otro al que sí lo reconozco, es un dirigente de la base Belén de Construcción Civil apodado el chueco.

Los dos me atacaron y al momento de salir de la sala de juegos fui agredido por dos personas más. Gracias a un secretario de Defensa de la CGTP de nombre Juan Medina, me protegió para salir de las instalaciones, luego tuve que volver con el mismo para sacar mi vehículo y cosas personales.

Hice la denuncia policial pero quedó en nada porque en la comisaría de Moronacocha, al parecer, me quieren ver moribundo para que recién proceda. Este lunes tuve que ir al seguro para pasar exámenes de rayos X, oftalmología y neurocirujano”, contó Luis Pérez.

Pero no es la primera vez que ese tipo de agresiones ocurren en el Conafovicer. “Ya anteriormente también atentaron contra el anterior administrador. No sé por qué la agresión, yo cumplo con mi labor, no pertenezco a ningún gremio, soy un profesional que he postulado a nivel nacional para el puesto de administrador del Conafovicer con sede en Iquitos.

Creo que pasa porque los sindicalistas que están sin empleo no tienen los mismos beneficios que los aportantes de Construcción Civil, que pueden entrar sin costo alguno a las instalaciones del Conafovicer. Ellos parece que quieren hacer lo que les da la gana y como yo no lo permito, me agredieron”, manifestó.

El secretario general de la CGTP Loreto, Ramón Ruiz, ya tuvo conocimiento de los hechos vía teléfono porque se encuentra en Lima.

“Ya conversé con el señor Ramón Ruíz y me dijo que indagará sobre el tema. Yo no quiero que se hagan cargo de los gastos, sino la agresión física contra mi persona es algo que no debió ocurrir. Tranquilamente pudieron haberme matado”, expresó el señor Pérez Chávez. (Gonzalo López)