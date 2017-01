A pesar que está prohibido definitivamente

No entienden. Un grupo de inescrupulosos pescadores estuvieron pescando una vez más en las aguas del lago Morona Cocha a sabiendas que este lugar se encuentra completamente contaminado.

A estas personas no les importaba absolutamente nada y a plena luz del día, y a solo unas cuadras de la comisaría Morona Cocha, hacían de las suyas, sacando cuanto peje caía en sus trampas y redes que habían colocado desde tempranas horas de la madrugada.

“Estas personas no son de la zona, vienen de otros lugares para pescar, sabiendo que está prohibido lo hacen, no sabemos por qué las autoridades no les intervienen, un ratito no más esta tranquila esta zona, luego aparecen en mancha para sacar pescados e ir a venderlos en todos los mercados de la ciudad”, dijo Alberto Llauca, comerciante de la zona.

A decir de los propios vecinos, estas personas llegarían hasta este lugar desde “Manacamiri”, “Santa Clara”, “La Pradera” y otras comunidades y caseríos para realizar esta pesca ilegal.

Entre tanto, los moradores exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque no es la primera vez que se da este tipo de actividades ilícitas en la zona.

(C. Ampuero)