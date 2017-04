Revólver del hampón se trabó y tuvo que huir del lugar

El empresario loretano Wilman Tello Rodas, de 54 años, salvó de morir de un balazo en la cabeza luego que el revólver de un sicario no percutara al intento de cometer el homicidio. El hecho ocurrió ayer cerca de las 7 de la mañana en la prolongación Azucena en el distrito de San Juan Bautista en Loreto.

A decir del agraviado, el intento de asesinato se registró cuando salía de su domicilio acompañado de sus dos menores hijas a quienes estaba a punto de llevarles hasta sus respectivas instituciones educativas.

El sicario al notar que su arma de fuego se trabó, la tiró en el piso y corrió hasta el pasaje Los Rosales que está ubicado a espaldas de la plaza “Quiñones”, donde le esperaba su cómplice en una moto de alto cilindraje y se dieron a la fuga. El que conducía tenía puesto un casco de seguridad que le cubría todo el rostro, mientras que el sicario, llevaba puesto una capucha de color rojo, una gorra negra y vestía un pantalón corto negro.

Minutos más tarde llegó personal del escuadrón de emergencia de la PNP y peritos de criminalística para las investigaciones del caso.

Según Tello Rodas, es la segunda vez que le intentan asesinar y detrás de todo esto estaría implicado un ex funcionario del seguro social con quien tendría un proceso legal.

“Estoy vivo de milagro. No es la primera vez que me escapo de la muerte, el año pasado también intentaron matarme y creo saber quién está detrás de todo esto, la verdad que temo por mi vida, estoy seguro que es una persona con la cual estoy llevando un juicio de hace años. El hombre vino a mí con intención de acabar con mi vida, de matarme a quemarropa, pero mala suerte la suya y buena suerte la mía, cuando vi que arroja el arma en el suelo, me fui detrás de él, le perseguí pero me ganó en carrera y se dio a la fuga”, contó Tello.

El empresario se dedica a la venta y distribución de gas licuado y tiene su empresa denominada “PECSAGAS” ubicado en la zona sur de la ciudad. El hombre exigió a las autoridades que investiguen el caso a fondo y que tomen cartas en el asunto. El hombre fue llevado hasta las instalaciones del DEPINCRI para la denuncia del caso.

(C. Ampuero)