María Huansi, gerente del área de Tránsito de la Municipalidad de Maynas

Indica que vías troncales o principales no pueden ser cerradas

Ante la mala información o mala interpretación de declaraciones dadas sobre el cierre de calles durante las fiestas de carnaval, la gerente del área de Tránsito de la Municipalidad Provincial de Maynas, María Huansi, ha salido a diversos medios a desmentir que exista dicha disposición, pero sí recalcó que la ciudadanía debe solicitar antes de hacerlo y que en ciertos casos, donde es imposible el cierre de calle, no se permitirá por razones de seguridad e integridad de la población.

“Lo que hemos dicho es que se debe solicitar con anticipación el cierre de calles para que la Municipalidad a través de la Gerencia de Tránsito haga la evaluación necesaria, pues debemos saber qué días se van a cerrar y en base a eso hacer planes de contingencia e informar a la policía de tránsito”, explica.

(LR) Cuál será la labor que van a desplegar en esta fecha

Como lo hemos hecho cada año, aquel lugar que no tenga autorización vamos a pedir de buena manera que retiren las trancas que puedan colocar para el cierre de calle. Adicionalmente, invocamos que las húmishas no sean colocadas en medio de la pista quitando la tapa del buzón como hemos visto en anteriores ocasiones y que siempre hemos pedido que lo retiren.

Porque imagínate que en una vía principal coloquen una húmisha en medio de la pista quitando la tapa del buzón, es peligroso.

(LR) Qué medidas o sanción tomarían si la población no acata las disposiciones municipales

Bueno, como dice el RASA que por ocupar la vía pública con algún elemento que impida el libre tránsito es el 50% de la UIT, estamos hablando algo de S/. 2 mil 040, no queremos llegar a eso. Por eso invoco que soliciten la autorización con anticipación para poder hacer las evaluaciones del caso. Por ejemplo, por vías troncales no vamos a poder dar la autorización, eso queremos que entiendan los vecinos, otras vías que no son utilizadas como vía principales, podemos dar la autorización, lo que sí tienen hacer es definitivamente solicitar la autorización.

(LR) Explique por qué no pueden dar autorización de cierre a vías troncales o principales

Por ejemplo, en el caso que una ambulancia quiera llegar a un hospital, imagínese cuántas vueltas tendría que dar, eso deberíamos pensar. Y bueno, si se cierran otras vías, éstas deben ser de conocimiento para que los hospitales, PNP e incluso los bomberos, puedan saber por dónde pueden transitar.

(LR) Alguna exhortación final

Que debemos ser responsables, podemos celebrar las fiestas de carnavales pero todo con responsabilidad. Aclarar que no se está prohibiendo las fiestas de carnavales, sino que si cierra una vía se debe pedir con anticipación. (MIPR)