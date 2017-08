Director ejecutivo de OPIPP, Ing. Jesús Alvitez Fernández

“Nuestra intervención está sujeta al cambio de estructura de gambota por alcantarillado de mortero”

Informó que cuentan con presupuesto de Gastos Corrientes para intervenir

Luego de la sesión de concejo de la comuna de Maynas, donde participó el director ejecutivo del Organismo Público de Infraestructura para la Productividad-OPIPP, Ing. Jesús Alvitez Fernández, se refirió al tema del proyecto de mejoramiento de las pistas de Iquitos, las dificultades y las competencias de la institución que representa.

“Lo importante acá es definir la responsabilidad de cada institución, cierto, y lo bueno es que vamos a tener una intervención conjunta con la Municipalidad para solucionar prontamente el problema que tenemos, no es cierto? Nosotros siempre hemos asistido como ustedes pueden corroborar a cada invitación, ya sea por cualquier entidad para dar la cara y hablar lo que tiene que ser como debe ser”.

Respecto a esta obra y las reales dificultades que vienen a consecuencia de lo que dejó el alcantarillado de la gestión pasada del Gorel, señaló: “El proyecto del alcantarillado indica que todo está mal, por qué?, porque si usted va a la entrega que es el punto de ingreso a la PTAR, usted ve el flujo que llega y es un flujo insuficiente, y en porcentaje comparado con la institución se estaría hablando de un 80% que está con problemas, significa que tiene detalles, puede ser aplastamientos, no hay conexiones, etc. pero dentro del área del proyecto de influencia de vías, solamente hemos detectado e informado oportunamente la existencia de nueve (9) contrapendientes”.

Agregó en referencia a la Mesa de Trabajo: “Se van a buscar salidas, pero acá el ejecutor es Maynas, no OPIPP. Nosotros vamos a participar, creo que he tratado de ser lo más claro en mi exposición, y nuestra intervención está sujeta al cambio de estructura de gambota por alcantarillado de mortero, entonces, ahí va ser el momento oportuno donde nosotros vamos a tener que entrar”.

Acentuó, “pero, sí, hay una irresponsabilidad de parte de la Municipalidad que conociendo que existe este tipo de estructuras, permitir, haber dejado abrir las calles, para que a las finales se abandonen y generen problemas”.

El director ejecutivo de OPIPP, indicó: “Hay una denuncia a mi persona (por la Fiscalía), por inoperancia y de no hacer nada, bueno, se tendrá que demostrar en su momento con documentos y hechos que la responsabilidad achacada a Opipp ha tenido otro transfondo, desde mi punto de vista”.

Sobre la solución total al problema de las pistas en Iquitos y que perjudica a la población, comentó: “Dentro de los alcances del proyecto que tiene la municipalidad y el presupuesto que ha otorgado Vivienda, lo limitan poder reparar las redes que existen abajo, ya sea gambotas, tuberías de agua, que son las conexiones propias de los chinos.

Entonces lo que tiene que hacer la municipalidad, desde mi punto de vista, es una evaluación con la información que nosotros tenemos, uno para reorientar esa inversión en otras calles donde no hay este tipo de problemas, y dos, darle un tratamiento diferente, puede ser una capa de asfalto. Que le da una solución provisional, el asfalto es fácil de recuperarse, de sacarse, y volver a imprimirlo”.

Respecto a que se dijo que no había recursos por parte de OPIPP para intervenir, dijo, “lo que pasa es que ha sido la declaración de un ingeniero de planta que a veces ellos no manejan el tema del presupuesto de la institución, como por ejemplo, lo podría conocer yo. El presupuesto lo tenemos nosotros como gastos corrientes y será un proyecto por actividad. Hoy día (ayer) ya se hizo el compromiso que sí vamos a intervenir con nuestra participación en donde nos compete”.

(Diana LM.)