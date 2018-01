Cuanto más hablan los `entendidos´ en el tema del abastecimiento de energía eléctrica en Iquitos, parece que más nos confunden. Todo empezó con los cortes de energía eléctrica en plena fiestas navideñas y lógicamente que generó la protesta general de la ciudadanía porque ya habíamos asimilado el mensaje que quedaron atrás los cortes de energía eléctrica.

La sorpresa y seguido de enojo fue grande porque el mismo presidente de la República vino a inaugurar la nueva planta generadora de GenRent. Hasta ahí muchos pensábamos que era para tener reserva fría, vale decir que cuando Electro Oriente falle, entraría a funcionar para cubrir el vacío en el servicio.

Pero, vaya sorpresa, cuando se dio el problema de los cortes de energía eléctrica en Iquitos, nos quedamos `fríos´ cuando el presidente del Directorio de Electro Oriente salió públicamente a expresar su molestia por los cortes que estaba ocasionando la novísima planta de GenRent.

Y nos preguntamos qué está pasando? Entonces empezamos a hacer las consultas y fue cuando la congresista por Loreto, Patricia Donayre, nos dio un detalle: que la planta de GenRent de acuerdo al compromiso asumido estará funcionando hasta que Iquitos pase a formar parte de la interconexión eléctrica nacional. Otra sorpresa.

Entonces, Electro Oriente ratificó que la responsabilidad del servicio eléctrico es de GenRent. Hace dos días esta empresa aclaró su parte reconociendo que los cortes del 23 y 24 de diciembre son sí de su entera responsabilidad, pero que los demás cortes del fluido eléctrico la única responsable es Electro Oriente. Otra sorpresa.

La verdad que no somos especialistas en el tema, por eso consultamos a los conocedores, pero nos ha dejado perplejos, de cómo un tema tan importante para el desarrollo de una ciudad como es el servicio energético se estaría manejando de una forma tan desarticulada. Todo parece sesgado.

Alguien tiene que explicarnos con más detalles de lo que se trata. Cuál es la proporción de responsabilidad de GenRent y cuál es la de Electro Oriente, y en qué situación está a la fecha el tema de la interconexión energética. Cada empresa por su lado ha dicho su verdad, se han defendido, se han apuntado con el dedo, y nosotros los grandes perdedores porque desconocemos en qué va a terminar este lío, porque no lo tenemos claro.

Tendrá que ser Osinergmin, el Ministerio de Energía y Minas, el Ejecutivo, algún congresista por Loreto, o tal vez tenga que venir un parlamentario de Pucallpa o de Tarapoto a decirnos los pormenores de un contrato que si bien está en el sistema de internet de algún organismo estatal, reiteramos, no somos especialistas y tienen que informarnos en `buen cristiano´. Ojalá que Bajada de Reyes nos traiga ese regalo de la explicación pormenorizada, somos los clientes y lo exigimos, porque pagamos.